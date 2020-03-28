Кількість заражених коронавірусом в Україні в сотні разів більша: колишній санлікар розкрив таємницю

Кількість хворих коронавірусом в Україні в десятки і сотні разів більше, ніж про це говорить офіційна статистика.

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Про це сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас. За його словами, вірус в країні поширюється в геометричній прогресії.

При цьому лікар підкреслив, що подвоєння або потроєння випадків пов'язано не зі швидкістю поширення вірусу, а зі збільшенням можливостей для тестування і швидкої "реанімацією" лабораторій.

"Сьогодні майже в кожному регіоні здійснюється діагностика. Тести є, всі зразки поставлені на дослідження і протягом дня почали фіксувати скачки кількості захворювання", – зазначив він.

Кількість заражених коронавірусом в Україні в сотні разів більше Страна

Протас розповів, що коронавірус дуже заразний – з десяти контактних захворіти можуть семеро людей. Вище заразність тільки у кору і легеневої форми чуми – хворіють всі 10 контактних осіб.

"У звичайному житті одна людина контактує з 5-30 людьми, рахуйте, скільки може захворіти коронавірусом", – сказав колишній санітарний лікар.

Він упевнений, що введений карантин мінімізував процес його поширення, тому кількість заражених збільшуватиметься тільки за рахунок уже виявлених.

"Буде зростати кількість летальних випадків, тому повинна бути готова і медична система, а також крематорії. Без паніки, звичайно, але люди повинні бути готові і до таких речей", – зазначив Протас.

Як писав OBOZREVATEL раніше, окупанти звезли в "Артек" дітей на свято "русского міра" в тимчасово окупованому Криму. При цьому вони проігнорували карантинні обмеження, які дотримуються в усьому світі через пандемію коронавірусу.

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