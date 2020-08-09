Кількість заражених COVID-19 в Україні перевалила за 80 тисяч: статистика на 9 серпня
Станом на ранок неділі, 9 серпня, в Україні офіційно підтверджено 80 949 випадків коронавірусної інфекції. З них 1199 – виявлено за минулу добу.
Від COVID-19 в країні померли вже 1897 осіб (+18 за добу), а 43 972 пацієнти (+317 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО. Інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Найбільше нових заражених зареєстрували у Львівській області – 125, Івано-Франківській – 124, Харківській – 123 і місті Київ – 120.
Загалом проведено 1 169 351 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 2 974 випадки;
Волинська область – 4 282 випадки;
Дніпропетровська область – 1 547 випадків;
Донецька область – 975 випадків;
Житомирська область – 2 131 випадок;
Закарпатська область – 5 765 випадків;
Запорізька область – 937 випадків;
Івано-Франківська область – 5 676 випадків;
Кіровоградська область – 721 випадок;
м. Київ – 9 498 випадків;
Київська область – 4 176 випадків;
Львівська область – 10 851 випадок;
Луганська область – 153 випадки;
Миколаївська область – 705 випадків;
Одеська область – 4 165 випадків;
Полтавська область – 494 випадки;
Рівненська область – 6 840 випадків;
Сумська область – 668 випадків;
Тернопільська область – 3 289 випадків;
Харківська область – 4 784 випадки;
Херсонська область – 267 випадків;
Хмельницька область – 1 346 випадків;
Чернівецька область – 6 669 випадків;
Черкаська область – 1 022 випадки;
Чернігівська область – 1 014 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 9 серпня коронавірус у світі вразив уже 19,8 млн осіб, понад 729 тисяч хворих стали його жертвами, а 12,7 млн одужали.
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