Кількість заражених COVID-19 в Україні перевалила за 80 тисяч: статистика на 9 серпня

Станом на ранок неділі, 9 серпня, в Україні офіційно підтверджено 80 949 випадків коронавірусної інфекції. З них 1199 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 1897 осіб (+18 за добу), а 43 972 пацієнти (+317 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Найбільше нових заражених зареєстрували у Львівській області – 125, Івано-Франківській – 124, Харківській – 123 і місті Київ – 120.

РНБО

РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 9 серпня коронавірус у світі вразив уже 19,8 млн осіб, понад 729 тисяч хворих стали його жертвами, а 12,7 млн одужали.

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