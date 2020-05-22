Кількість заражених COVID-19 в Україні перевищила 20 тисяч: статистика МОЗ на 22 травня

Станом на ранок п'ятниці, 22 травня, в Україні офіційно підтверджено 20 148 випадків коронавірусу COVID-19. З них 442 факти зараження були виявлені за минулу добу.

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З моменту початку епідемії в країні від хвороби вже померли 588 осіб (+9 за добу). Водночас одужали 6 585 (+358 за добу), повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Пізніше на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що лідерами за кількістю нових випадків коронавірусу стали Львівська область (65), Чернівецька (63) і Київ (47).

Дані МОЗ щодо коронавірусу Пресслужба МОЗ

Коронавірус в Україні Сайт РНБО

Коронавірус в Україні Сайт РНБО

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 824 випадки;

Волинська область – 740 випадків;

Дніпропетровська область – 859 випадків;

Донецька область – 141 випадок;

Житомирська область – 607 випадків;

Закарпатська область – 1003 випадки;

Запорізька область – 401 випадок;

Івано-Франківська область – 1268 випадків;

Кіровоградська область – 460 випадків;

м. Київ – 2522 випадки;

Київська область – 1344 випадки;

Львівська область – 1240 випадків;

Луганська область – 43 випадки;

Миколаївська область – 277 випадків;

Одеська область – 814 випадків;

Полтавська область – 266 випадків;

Рівненська область – 1323 випадки;

Сумська область – 166 випадків;

Тернопільська область – 1105 випадків;

Харківська область – 866 випадків;

Херсонська область – 173 випадки;

Хмельницька область – 299 випадків;

Чернівецька область – 2905 випадків;

Черкаська область – 383 випадки;

Чернігівська область – 119 випадків.

Ситуація з коронавірусом в Україні Facebook Центру громадського здоров'я

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 22 травня 2020 року до Центру надійшло 1284 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 50636 повідомлень про підозру на COVID-19.

Глава МОЗ Максим Степанов також розповів, коли в Україні відкриють фітнес-клуби та кафе.

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