Кількість випадків COVID-19 в Україні може злетіти навіть до 17 тисяч за добу, – Ляшко
Головний санлікар зазначив, що наразі точне число спрогнозувати важко
Раніше він заявив, що в Україні не було хвиль коронавірусу
В Україні щоденна кількість нових хворих на COVID-19 може злетіти до 17 тисяч, як в Іспанії.
Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. При цьому він зазначив, що наразі точне число спрогнозувати важко.
"Можемо (злетіти до 17 тисяч нових хворих на добу – ред.). Але точної цифри, до якої ми піднімемось і до якої впадемо, назвати я вам не можу. Можливо ми будемо рости, рости, рости до якоїсь цифри, а потім з’являться імунобіологічні препарати (вакцини), буде проводитися масова імунопрофілактика і ми впадемо", – припустив Ляшко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ляшко заявив, що в Україні не було хвиль коронавірусу.
8 жовтня в Україні зафіксували рекордну кількість нових хворих на COVID-19 – 5397. Всього в країні офіційно підтверджено 244 734 випадки коронавірусної інфекції.