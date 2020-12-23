Кількість смертей в Україні в жовтні суттєво зросла – Держстат
У жовтні-2020 в Україні значно збільшилася кількість померлих – до 59,05 тисяч, що на 17,5% більше, якщо порівнювати з жовтнем 2019 року.
Такі дані оприлюднені Державною службою статистики на офіційному сайті 22 грудня. Таким чином, ріст кількості померлих у країні вже зафіксовано в чотирьох місцях поточного року (в червні він склав 8,4%, в серпні – 3,9%, у вересні – 15,4%).
У жовтні кількість новонароджених порівняно з цим же періодом минулого року впала на 8,5% – до 26,62 тисячі.
Водночас, нинішній показник смертності трохи нижчий за торішній: за десять місяців поточного року померли 485,73 тисячі осіб, що на 0,2% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.
Основними причинами смерті за десять місяців цього року були:
ішемічна хвороба серця – 225 928 випадків;
новоутворення – 65 152 випадки;
зовнішні причини – 23 043 випадки;
хвороби органів травлення – 19 557 випадків.
За цей період від COVID-19, як заявляється в статистиці, померли 8,35 тисяч осіб.
Дані щодо кількості жителів в областях:
Як писав OBOZREVATEL:
Раніше економіст, керівник приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць повідомив, що в жовтні поточного року зафіксували рекордний приріст смертей (59,1 тисяч).
Це майже дорівнює показнику 2013 року (60,6 тисяч), коли враховувалися померлі в нині окупованих Криму та Донбасі.
Голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський наголошував, що щомісяця помирає на 7-8-9 тис. більше людей, ніж минулого року.
За даними Держстату, за перші 10 місяців 2020-го кількість жителів країни скоротилася на 231,6 тисяч.