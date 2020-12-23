Кількість смертей в Україні в жовтні суттєво зросла – Держстат

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
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Статистика по населенню України

У жовтні-2020 в Україні значно збільшилася кількість померлих – до 59,05 тисяч, що на 17,5% більше, якщо порівнювати з жовтнем 2019 року.

Такі дані оприлюднені Державною службою статистики на офіційному сайті 22 грудня. Таким чином, ріст кількості померлих у країні вже зафіксовано в чотирьох місцях поточного року (в червні він склав 8,4%, в серпні – 3,9%, у вересні – 15,4%).

У жовтні кількість новонароджених порівняно з цим же періодом минулого року впала на 8,5% – до 26,62 тисячі.

Водночас, нинішній показник смертності трохи нижчий за торішній: за десять місяців поточного року померли 485,73 тисячі осіб, що на 0,2% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Основними причинами смерті за десять місяців цього року були:

  • ішемічна хвороба серця – 225 928 випадків;

  • новоутворення – 65 152 випадки;

  • зовнішні причини – 23 043 випадки;

  • хвороби органів травлення – 19 557 випадків.

За цей період від COVID-19, як заявляється в статистиці, померли 8,35 тисяч осіб.

Дані щодо кількості жителів в областях:

Скриншот
Скриншот

Як писав OBOZREVATEL:

  • Раніше економіст, керівник приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць повідомив, що в жовтні поточного року зафіксували рекордний приріст смертей (59,1 тисяч).

  • Це майже дорівнює показнику 2013 року (60,6 тисяч), коли враховувалися померлі в нині окупованих Криму та Донбасі.

  • Голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський наголошував, що щомісяця помирає на 7-8-9 тис. більше людей, ніж минулого року.

  • За даними Держстату, за перші 10 місяців 2020-го кількість жителів країни скоротилася на 231,6 тисяч.

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