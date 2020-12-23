Кількість смертей в Україні в жовтні суттєво зросла – Держстат

У жовтні-2020 в Україні значно збільшилася кількість померлих – до 59,05 тисяч, що на 17,5% більше, якщо порівнювати з жовтнем 2019 року.

Такі дані оприлюднені Державною службою статистики на офіційному сайті 22 грудня. Таким чином, ріст кількості померлих у країні вже зафіксовано в чотирьох місцях поточного року (в червні він склав 8,4%, в серпні – 3,9%, у вересні – 15,4%).

У жовтні кількість новонароджених порівняно з цим же періодом минулого року впала на 8,5% – до 26,62 тисячі.

Водночас, нинішній показник смертності трохи нижчий за торішній: за десять місяців поточного року померли 485,73 тисячі осіб, що на 0,2% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Основними причинами смерті за десять місяців цього року були:

ішемічна хвороба серця – 225 928 випадків;

новоутворення – 65 152 випадки;

зовнішні причини – 23 043 випадки;

хвороби органів травлення – 19 557 випадків.

За цей період від COVID-19, як заявляється в статистиці, померли 8,35 тисяч осіб.

Дані щодо кількості жителів в областях:

Як писав OBOZREVATEL: