Коронавірус зробить передишку, але не через карантин: інфекціоніст дав прогноз щодо пандемії

У найближчі місяці кількість інфікованих коронавірусом у світі почне зменшуватися, але не через карантин, а через "природну хвилю самої епідемії".

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав лікар-інфекціоніст, колишній директор Центру здоров'я Володимир Курпіта. За його словами, це означає, що в першу чергу вірусом заразилися найбільш чутливі групи населення, а тепер ця тенденція починає послаблюватися.

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"У найближчі місяці кількість інфікованих зменшиться, але не через карантин. Він впливає на розтягнення періоду самого зараження вірусом, а не на загальну кількість інфікованих. Піку поки не досягнуто, але в окремих країнах дійсно зменшується кількість нових випадків. Подібну картину переживатимуть всі країни десь через 2-2,5 місяці після початку реєстрації перших випадків. Це скоріше природний хід хвилі епідемії, коли в основному заражаються найбільш чутливі групи населення", – пояснив лікар.

Коронавірус в світі

За його словами, поки що рано говорити про те, що вірус зменшує свою агресивність або зменшується його заразність.

"На жаль, порадувати поки нікого не можу. Геном вірусу постійно оновлюється, розшифровка йде щотижня. Однак літо стане етапом перепочинку, бо люди не так часто збиратися разом. Чисте повітря, сонце, вітер – все це зменшить поширення вірусу на якийсь час", – підсумував Курпіта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами лікарки-інфекціоністки Людмили Мухарської, темпи росту поширення коронавірусу у світі прискорилися мінімум втричі, а в деяких країнах – навіть у чотири рази.

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