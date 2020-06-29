Кількість хворих на COVID-19 в Україні перевалила за 43 тисячі: статистика на 29 червня
Станом на понеділок, 29 червня, коронавірус в Україні виявлено у 43 628 осіб. З них у 646 пацієнтів хвороба підтвердилася за останню добу.
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При цьому жертвами пандемії стали вже 1 147 (+18 за добу) осіб, а подолати хворобу вдалося 19 027 (+93) людям. Про це свідчать дані на сайті РНБО (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Пізніше уточнені дані за регіонами оприлюднили на Telegram-каналі МОЗ. Зокрема, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 1846 випадків;
Волинська область – 2312 випадків;
Дніпропетровська область – 1087 випадків;
Донецька область – 481 випадок;
Житомирська область – 1404 випадки;
Закарпатська область – 2792 випадки;
Запорізька область – 570 випадків;
Івано-Франківська область – 2350 випадків;
Кіровоградська область – 646 випадків;
м. Київ – 4980 випадків;
Київська область – 2546 випадків;
Львівська область – 5292 випадки;
Луганська область – 80 випадків;
Миколаївська область – 442 випадки;
Одеська область – 1632 випадки;
Полтавська область – 312 випадків;
Рівненська область – 3638 випадків;
Сумська область – 296 випадків;
Тернопільська область – 1913 випадків;
Харківська область – 2098 випадків;
Херсонська область – 191 випадок;
Хмельницька область – 798 випадків;
Чернівецька область – 4745 випадків;
Черкаська область – 642 випадки;
Чернігівська область – 535 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 29 червня 2020 року до Центру надійшло 753 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 88 165 повідомлень про підозру на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 28 червня коронавірус був підтверджений у 42 982 українців. Добовий приріст захворюваності становив 917 осіб. Загинуло на той момент від COVID-19 1129 осіб (+19 за добу), а 18 934 пацієнти (+233 за добу) повністю одужали.