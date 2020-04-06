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6 квітня • оновлено в 23:43
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МОЗ вирішило рідше інформувати про зростання захворюваності на коронавірус в Україні

4.1т
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Міністерство охорони здоров'я відмовилося від щоденних вечірніх зведень про захворюваність на коронавірус COVID-19 в Україні.

Як пояснили в Центрі громадського здоров'я, відтепер МОЗ публікуватиме офіційні дані лише вранці.

"Звертаємо увагу, що оприлюднення даних щодо захворюваності COVID-19 в Україні від Центру громадського здоров'я та Міністерства охорони здоров'я України відбуватиметься раз на добу щоранку о 9:30", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, офіційно в Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусу. Померли вже 38 осіб, 28 вдалося вилікуватися.

Глава МОЗ Максим Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов

uaportal.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 6 квітня посилюються карантинні заходи для запобігання поширенню коронавірусу. Відтепер у громадських місцях запроваджено обов'язковий "масковий режим", а на вулицю не можна виходити без документів.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Майдан головного мозга
Майдан головного мозга
Да зачем холопам информация? Холопы должны просто выполнять приказы. А зачем и почему - это решает барин.
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Потерьнет.
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