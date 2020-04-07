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7 квітня • оновлено в 10:24
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Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла до 1462: статистика МОЗ на 7 квітня

34.2т
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Станом на 7 квітня в Україні офіційно підтверджено 1462 випадків захворювання на коронавірус COVID-19.

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Про це повідомляється у зведенні на сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook. Уточнюється, що за минулу добу виявлено 143 нові випадки.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало", – сказано у повідомленні.

Коронавірус

Коронавірус

"112 Україна"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 77 випадків;

  • Волинська область — 34 випадки;

  • Дніпропетровська область — 15 випадків;

  • Донецька область — 10 випадків;

  • Житомирська область — 11 випадків;

  • Закарпатська область — 38 випадків;

  • Запорізька область — 41 випадок;

  • Івано-Франківська область — 160 випадків;

  • Кіровоградська область — 53 випадки;

  • Київ — 253 випадки;

  • Київська область — 97 випадків;

  • Львівська область — 29 випадків;

  • Луганська область — 3 випадки;

  • Одеська область — 30 випадків;

  • Полтавська область — 12 випадків;

  • Рівненська область — 40 випадків;

  • Сумська область — 51 випадок;

  • Тернопільська область — 168 випадків;

  • Харківська область — 1 випадок;

  • Херсонська область — 13 випадків;

  • Хмельницька область — 10 випадків;

  • Чернівецька область — 247 випадків;

  • Черкаська область — 62 випадки;

  • Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 7 квітня до Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 6 квітня в Україні було зафіксовано 1319 випадків зараження коронавірусом. Померли вже 38 осіб, 28 вдалося вилікуватися.

  • У Києві станом на 12:00 6 квітня кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 досягла 267, 12 осіб вилікувалося, четверо – померли.

  • Нагадаємо, докторка наук, лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська попередила, що 80% українців заразяться коронавірусом і 20% із них потребуватимуть госпіталізації.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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