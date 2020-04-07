Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла до 1462: статистика МОЗ на 7 квітня

Станом на 7 квітня в Україні офіційно підтверджено 1462 випадків захворювання на коронавірус COVID-19.
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Про це повідомляється у зведенні на сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook. Уточнюється, що за минулу добу виявлено 143 нові випадки.
"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало", – сказано у повідомленні.
Коронавірус
"112 Україна"
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 77 випадків;
Волинська область — 34 випадки;
Дніпропетровська область — 15 випадків;
Донецька область — 10 випадків;
Житомирська область — 11 випадків;
Закарпатська область — 38 випадків;
Запорізька область — 41 випадок;
Івано-Франківська область — 160 випадків;
Кіровоградська область — 53 випадки;
Київ — 253 випадки;
Київська область — 97 випадків;
Львівська область — 29 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 30 випадків;
Полтавська область — 12 випадків;
Рівненська область — 40 випадків;
Сумська область — 51 випадок;
Тернопільська область — 168 випадків;
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 13 випадків;
Хмельницька область — 10 випадків;
Чернівецька область — 247 випадків;
Черкаська область — 62 випадки;
Чернігівська область — 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 7 квітня до Центру надійшло 521 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 квітня в Україні було зафіксовано 1319 випадків зараження коронавірусом. Померли вже 38 осіб, 28 вдалося вилікуватися.
У Києві станом на 12:00 6 квітня кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 досягла 267, 12 осіб вилікувалося, четверо – померли.
Нагадаємо, докторка наук, лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська попередила, що 80% українців заразяться коронавірусом і 20% із них потребуватимуть госпіталізації.
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