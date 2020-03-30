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30 березня • оновлено в 08:44
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Кількість хворих на коронавірус буде зростати: інфекціоніст назвав пікову дату в Україні

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Пік захворюваності на коронавірус в Україні припаде на 20-ті числа квітня.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав лікар-інфекціоніст, колишній директор Центру здоров’я Володимир Курпіта. За його словами, такі висновки можна зробити на основі даних щодо динаміки розповсюдження вірусу в Італії, Китаю та Іспанії.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

"Якщо в Китаї перші випадки захворювання з’явилися на початку грудня, а офіційно про них заявили на кінець грудня, то пік захворювання у них прийшовся на 8 лютого. Тобто через два місяці. Приблизно так само було в Італії та Іспанії. Якщо врахувати, що в Україну інфекцію ввезли на початку березня, пік можемо очікувати десь в 20-х числа квітня. Після цього він піде на спад і остаточно знизиться до більш-менш стабільних цифр наприкінці травня. Цьому сприятиме хороша погода, городи і менше спілкування поміж людьми", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Володимира Курпіти, упродовж наступних трьох місяців на коронавірус перехворіє до 5% світового населення, потім пандемія дещо послабне й знову повернеться восени.

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Курпіта
Місце
Україна
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