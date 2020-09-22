Прогноз НАН: хворих на коронавірус в Україні буде понад 4400 на добу, під загрозою – діти

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні продовжить зростати і до п'ятниці, 25 вересня, складе від 2873 до 4408 випадків за середнього значення 3580 на добу. Це на 500 більше, ніж було минулого тижня. Смертність також збільшиться до 60-72 випадків за середнього значення 66 на добу.

Такий прогноз робочої групи Національної академії наук з математичного моделювання проблем, пов'язаних із епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні, надав OBOZREVATEL віцепрезидент НАН, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній.

Найбільше хворих буде в Одеській, Тернопільській, Харківській областях та в Києві, а з початку вересня через відкриття шкіл почали хворіти ще й діти.

Розвиток епідемії коронавірусу в Україні

Динаміка зростання епідемії коронавірусу в Україні

"Динаміка зміни кількості нових інфікованих, тих, хто видужав, і активних інфікованих свідчить про подальший розвиток епідемії. Минулого тижня в середньому хворіло 2959 осіб, що десь на 400 випадків перевищувало попередні показники. Збільшилася також і кількість смертей – десь на 11 випадків, дійшовши до 56 на тиждень. Найгірші показники з тестуванням на Тернопільщині", – підкреслив академік.

Прогноз за регіонами в Україні

За його словами, дещо знизилася смертність серед літніх людей, але загалом рівень летальності, незважаючи на відчутні регіональні відмінності, залишається на рівні 2%.

Крім цього, через відкриття шкіл із початку вересня і збільшення медичних перевірок зросла також кількість інфікованих коронавірусом дітей.

"Одужувати стали більше – близько 1210 на день. Але темпи одужання все ще набагато менші від темпів зростання кількості нових інфекцій. Ймовірно, більше стає здорових людей, які фактично одужали на самоізоляції, але офіційно не виписані або не пройшли повторне ПЛР-тестування" – уточнив Загородній.

З докладним прогнозом щодо розвитку епідемії коронавірусу в Україні можна ознайомитися на сайті НАН.