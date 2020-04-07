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8 квітня • оновлено в 06:35
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Кількість хворих на коронавірус на Буковині зросла до 273 осіб

2.3т
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У Чернівецькій області виявили ще 25 випадків захворювання на коронавірус.

Про це в Facebook повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук ввечері у вівторок, 7 квітня.

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"Загальна кількість хворих на Буковині з моменту першого встановленого випадку становить 273 людини", – сказав він.

Осачук зазначив, що серед 25 нових інфікованих також троє священнослужителів.

При цьому 7 квітня від COVID-19 вилікувалися ще 5 осіб, хворобу перемогли вже 16 пацієнтів.

Коронавірус на Буковині. Ілюстрація

Коронавірус на Буковині. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, за даними МОЗ, станом на 7 квітня в Україні офіційно підтверджено 1462 випадки захворювання на коронавірус COVID-19.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
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