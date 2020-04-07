У Чернівецькій області виявили ще 25 випадків захворювання на коронавірус.

Про це в Facebook повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук ввечері у вівторок, 7 квітня.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Загальна кількість хворих на Буковині з моменту першого встановленого випадку становить 273 людини", – сказав він.

Осачук зазначив, що серед 25 нових інфікованих також троє священнослужителів.

При цьому 7 квітня від COVID-19 вилікувалися ще 5 осіб, хворобу перемогли вже 16 пацієнтів.

Коронавірус на Буковині. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, за даними МОЗ, станом на 7 квітня в Україні офіційно підтверджено 1462 випадки захворювання на коронавірус COVID-19.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram