Кількість хворих на COVID-19 в Україні перевалила за 700 тисяч: статистика на 28 листопада

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
12,5 т.

  • Коронавірусом за добу заразилися 16 294 особи

  • Померли від хвороби ще 184 пацієнти, одужали – 8 897

  • Найбільше хворих виявили в Києві – 1 739

Статистика щодо коронавірусу в Україні

Станом на ранок суботи, 28 листопада, в Україні офіційно підтверджено 709 701 випадок коронавірусної інфекції. З них 16 294 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом з початку епідемії.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook. Попередній рекорд був напередодні, 27 листопада, – 16 218 випадків COVID-19.

Від коронавірусу в країні померли вже 12 093 особи (+184 за добу), а 335 135 пацієнтів (+8 897 за добу) повністю побороли хворобу.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.

Кількість захворювань у регіонах:

  • м. Київ – 67 278 випадків;

  • Вінницька область – 17 051 випадок;

  • Волинська область – 23 656 випадків;

  • Дніпропетровська область – 36 487 випадків;

  • Донецька область – 22 210 випадків;

  • Житомирська область – 29 098 випадків;

  • Закарпатська область – 22 974 випадки;

  • Запорізька область – 29 296 випадків;

  • Івано-Франківська область – 35 374 випадки;

  • Київська область – 36 214 випадків;

  • Кіровоградська область – 4 941 випадок;

  • Луганська область – 6 185 випадків;

  • Львівська область – 45 052 випадки;

  • Миколаївська область – 17 710 випадків;

  • Одеська область – 42 851 випадок;

  • Полтавська область – 21 490 випадків;

  • Рівненська область – 30 430 випадків;

  • Сумська область – 27 603 випадки;

  • Тернопільська область – 27 425 випадків;

  • Харківська область – 54 517 випадків;

  • Херсонська область – 9 845 випадків;

  • Хмельницька область – 28 917 випадків;

  • Черкаська область – 22 053 випадки;

  • Чернівецька область – 33 291 випадок;

  • Чернігівська область – 17 753 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Здійснено тестувань за добу – 67 348 (зокрема методом ПЛР – 43 458, методом ІФА – 23 890). Всього в Україні проведено 4 463 249 ПЛР-тестувань.

РНБО
РНБО
Facebook Максима Степанова

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 28 листопада коронавірусом у світі заразилися майже 62 млн осіб. За минулий день виявлено 613 146 нових інфікованих.

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