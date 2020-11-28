Кількість хворих на COVID-19 в Україні перевалила за 700 тисяч: статистика на 28 листопада
Коронавірусом за добу заразилися 16 294 особи
Померли від хвороби ще 184 пацієнти, одужали – 8 897
Найбільше хворих виявили в Києві – 1 739
Станом на ранок суботи, 28 листопада, в Україні офіційно підтверджено 709 701 випадок коронавірусної інфекції. З них 16 294 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом з початку епідемії.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook. Попередній рекорд був напередодні, 27 листопада, – 16 218 випадків COVID-19.
Від коронавірусу в країні померли вже 12 093 особи (+184 за добу), а 335 135 пацієнтів (+8 897 за добу) повністю побороли хворобу.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.
Кількість захворювань у регіонах:
м. Київ – 67 278 випадків;
Вінницька область – 17 051 випадок;
Волинська область – 23 656 випадків;
Дніпропетровська область – 36 487 випадків;
Донецька область – 22 210 випадків;
Житомирська область – 29 098 випадків;
Закарпатська область – 22 974 випадки;
Запорізька область – 29 296 випадків;
Івано-Франківська область – 35 374 випадки;
Київська область – 36 214 випадків;
Кіровоградська область – 4 941 випадок;
Луганська область – 6 185 випадків;
Львівська область – 45 052 випадки;
Миколаївська область – 17 710 випадків;
Одеська область – 42 851 випадок;
Полтавська область – 21 490 випадків;
Рівненська область – 30 430 випадків;
Сумська область – 27 603 випадки;
Тернопільська область – 27 425 випадків;
Харківська область – 54 517 випадків;
Херсонська область – 9 845 випадків;
Хмельницька область – 28 917 випадків;
Черкаська область – 22 053 випадки;
Чернівецька область – 33 291 випадок;
Чернігівська область – 17 753 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Здійснено тестувань за добу – 67 348 (зокрема методом ПЛР – 43 458, методом ІФА – 23 890). Всього в Україні проведено 4 463 249 ПЛР-тестувань.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 28 листопада коронавірусом у світі заразилися майже 62 млн осіб. За минулий день виявлено 613 146 нових інфікованих.