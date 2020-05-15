Кількість хворих на COVID-19 в Україні перетнула 17 тисяч: статистика МОЗ на 15 травня

Станом на ранок п'ятниці, 15 травня, в Україні офіційно підтверджено 17 330 випадків коронавірусу COVID-19. З них 483 зараження були виявлені за останню добу.

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Про це повідомляється на сайті РНБО. Зазначається, що внаслідок епідемії в країні вже померли 476 осіб (+ 20 за добу). Водночас 4 473 особи одужали (+330 за добу).

Коронавірус в Україні РНБО

Коронавірус в Україні РНБО

Пізніше уточнену статистику оприлюднили й на сторінці МОЗ у Facebook. Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область – 674 випадки;

Волинська область – 582 випадки;

Дніпропетровська область – 791 випадок;

Донецька область – 121 випадок;

Житомирська область – 538 випадків;

Закарпатська область – 816 випадків;

Запорізька область – 356 випадків;

Івано-Франківська область – 1188 випадків;

Кіровоградська область – 437 випадків;

м. Київ – 2068 випадків;

Київська область – 1094 випадки;

Львівська область – 942 випадки;

Луганська область – 42 випадки;

Миколаївська область – 228 випадків;

Одеська область – 712 випадків;

Полтавська область – 257 випадків;

Рівненська область – 1074 випадки;

Сумська область – 158 випадків;

Тернопільська область – 1060 випадків;

Харківська область – 757 випадків;

Херсонська область – 167 випадків;

Хмельницька область – 222 випадки;

Чернівецька область – 2600 випадків;

Черкаська область – 350 випадків;

Чернігівська область – 96 випадків.

Ситуація з коронавірусом в Україні Центр громадського здоров'я

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 15 травня 2020 року до Центру надійшло 1252 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку 2020 року – 43842.

На брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що в лідери антирейтингу щодо COVID-19 потрапила нова область України – Волинська.

Також чиновник розповів, що пасажирські перевезення в Україні відновляться, коли в регіонах побачать відповідні критерії, які дозволять це зробити.

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