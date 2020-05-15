Кількість хворих на COVID-19 в Україні перетнула 17 тисяч: статистика МОЗ на 15 травня

Станом на ранок п'ятниці, 15 травня, в Україні офіційно підтверджено 17 330 випадків коронавірусу COVID-19. З них 483 зараження були виявлені за останню добу.
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Про це повідомляється на сайті РНБО. Зазначається, що внаслідок епідемії в країні вже померли 476 осіб (+ 20 за добу). Водночас 4 473 особи одужали (+330 за добу).
Коронавірус в Україні
РНБО
Коронавірус в Україні
РНБО
Пізніше уточнену статистику оприлюднили й на сторінці МОЗ у Facebook. Наразі коронавірусну хворобу виявлено:
Вінницька область – 674 випадки;
Волинська область – 582 випадки;
Дніпропетровська область – 791 випадок;
Донецька область – 121 випадок;
Житомирська область – 538 випадків;
Закарпатська область – 816 випадків;
Запорізька область – 356 випадків;
Івано-Франківська область – 1188 випадків;
Кіровоградська область – 437 випадків;
м. Київ – 2068 випадків;
Київська область – 1094 випадки;
Львівська область – 942 випадки;
Луганська область – 42 випадки;
Миколаївська область – 228 випадків;
Одеська область – 712 випадків;
Полтавська область – 257 випадків;
Рівненська область – 1074 випадки;
Сумська область – 158 випадків;
Тернопільська область – 1060 випадків;
Харківська область – 757 випадків;
Херсонська область – 167 випадків;
Хмельницька область – 222 випадки;
Чернівецька область – 2600 випадків;
Черкаська область – 350 випадків;
Чернігівська область – 96 випадків.
Ситуація з коронавірусом в Україні
Центр громадського здоров'я
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 15 травня 2020 року до Центру надійшло 1252 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку 2020 року – 43842.
На брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що в лідери антирейтингу щодо COVID-19 потрапила нова область України – Волинська.
Також чиновник розповів, що пасажирські перевезення в Україні відновляться, коли в регіонах побачать відповідні критерії, які дозволять це зробити.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на 14 травня в Україні було зареєстровано 16 847 випадків (+422 за добу) зараження коронавірусом COVID-19. З них – 456 летальних, 4 143 пацієнти одужали.
У всьому світі коронавірус вже вразив понад 4,5 млн осіб. Найбільше хворих: у США – більше 1,4 млн пацієнтів, в Іспанії – понад 272 тисячі та Росії – більше 252 тисяч.
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