Кількість хворих на COVID-19 в Україні перетнула 24 тисячі: статистика МОЗ на 1 червня
В Україні за останню добу зафіксували ще 340 випадків коронавірусу. Станом на ранок 1 червня кількість заражених у країні досягла 24 012.
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Крім цього, з моменту спалаху хвороба забрала життя 718 людей (+10 за добу), однак одужати вдалося 9690 пацієнтам (+152). Про це свідчать дані сайту РНБО, таку ж інформацію озвучив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Найбільше нових випадків COVID-19 за минулу добу діагностували у Києві – 58 та Рівненській області – 57, а також на Львівщині – 31.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. – 1005 (587 одужали);
Волинська обл. – 932 (259 одужали);
Дніпропетровська обл. – 942 (265 одужали);
Донецька обл. – 163 (89 одужали);
Житомирська обл. – 742 (416 одужали);
Закарпатська обл. – 1206 (405 одужали);
Запорізька обл. – 447 (252 одужали);
Івано-Франківська обл. – 1420 (818 одужали);
м. Київ – 3043 (654 одужали);
Київська обл. – 1600 (398 одужали);
Кіровоградська обл. – 514 (400 одужали);
Луганська обл. – 47 (40 одужали);
Львівська обл. – 1700 (420 одужали);
Миколаївська обл. – 294 (154 одужали);
Одеська обл. – 896 (225 одужали);
Полтавська обл. – 270 (249 одужали);
Рівненська обл. – 1770 (887 одужали);
Сумська обл. – 170 (141 одужав);
Тернопільська обл. – 1176 (912 одужали);
Харківська обл. – 1083 (408 одужали);
Херсонська обл. – 178 (161 одужав);
Хмельницька обл. – 454 (234 одужали);
Черкаська обл. – 406 (308 одужали);
Чернівецька обл. – 3377 (945 одужали);
Чернігівська обл. – 177 (63 одужали).
Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 червня в Україні почався наступний етап ослаблення карантину. В країні запрацювали спортивні зали, фітнес-центри, басейни, відкрили міжобласне повідомлення всіма видами транспорту, а також дозволили проведення іспитів у вузах і коледж