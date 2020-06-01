Кількість хворих на COVID-19 в Україні перетнула 24 тисячі: статистика МОЗ на 1 червня

Марина Ліснічук Суспільство 08:55, 1.06.2020 Оновлено: 09:18, 1.06.2020

В Україні за останню добу зафіксували ще 340 випадків коронавірусу. Станом на ранок 1 червня кількість заражених у країні досягла 24 012.

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Крім цього, з моменту спалаху хвороба забрала життя 718 людей (+10 за добу), однак одужати вдалося 9690 пацієнтам (+152). Про це свідчать дані сайту РНБО, таку ж інформацію озвучив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Найбільше нових випадків COVID-19 за минулу добу діагностували у Києві – 58 та Рівненській області – 57, а також на Львівщині – 31.

COVID-19 не йде на спад

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. – 1005 (587 одужали);

  • Волинська обл. – 932 (259 одужали);

  • Дніпропетровська обл. – 942 (265 одужали);

  • Донецька обл. – 163 (89 одужали);

  • Житомирська обл. – 742 (416 одужали);

  • Закарпатська обл. – 1206 (405 одужали);

  • Запорізька обл. – 447 (252 одужали);

  • Івано-Франківська обл. – 1420 (818 одужали);

  • м. Київ – 3043 (654 одужали);

  • Київська обл. – 1600 (398 одужали);

  • Кіровоградська обл. – 514 (400 одужали);

  • Луганська обл. – 47 (40 одужали);

  • Львівська обл. – 1700 (420 одужали);

  • Миколаївська обл. – 294 (154 одужали);

  • Одеська обл. – 896 (225 одужали);

  • Полтавська обл. – 270 (249 одужали);

  • Рівненська обл. – 1770 (887 одужали);

  • Сумська обл. – 170 (141 одужав);

  • Тернопільська обл. – 1176 (912 одужали);

  • Харківська обл. – 1083 (408 одужали);

  • Херсонська обл. – 178 (161 одужав);

  • Хмельницька обл. – 454 (234 одужали);

  • Черкаська обл. – 406 (308 одужали);

  • Чернівецька обл. – 3377 (945 одужали);

  • Чернігівська обл. – 177 (63 одужали).

Статистика щодо коронавірусу в Україні
covid19.rnbo.gov.ua
Статистика щодо коронавірусу в Україні
covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 червня в Україні почався наступний етап ослаблення карантину. В країні запрацювали спортивні зали, фітнес-центри, басейни, відкрили міжобласне повідомлення всіма видами транспорту, а також дозволили проведення іспитів у вузах і коледж

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