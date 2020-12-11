Кілька країн поскаржилися на підробку результатів ПЛР-тестів в Україні – МОЗ

У Центрі громадського здоров'я МОЗ заявили, що кілька країн поскаржилися на підробку результатів ПЛР-тестів на коронавірус в Україні.

Детальніше про ситуацію розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 11 грудня виконуючий обов'язки ЦОЗ Ігор Кузін. Він уточнив, що "липові" результати виявили у громадян України, які приїхали в ту чи іншу країну на відпочинок або по роботі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами Кузіна, таке явище останнім часом стало дуже поширеним.

Ігор Кузін

"Найчастіше вони (підроблені результати тестування) виявляють інші держави, куди українці приїхали на відпочинок або по роботі. У нас є кілька звернень від держав з проханням впровадити механізм захисту результатів тестів", – пояснив він.

Чиновник додав, що зараз розробляється спеціальна система захисту. Швидше за все, буде можливість перевіряти результат ПЛР-тесту в автоматичному режимі на офіційних сайтах Міністерства охорони здоров'я.

Раніше OBOZREVATEL з'ясував, що в Україні почали активно продавати підроблені довідки про негативному тесті на коронавірус. Вартість зазвичай становить від 500 до 1000 гривень, а свої послуги ділки рекламують в інтернеті.