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30 вересня • оновлено в 19:03
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/ Суспільство

Кілька карет "швидкої": у Черкасах люди масово отруїлися у багатоповерхівці

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У Черкасах на вулиці Крилова після проведення інсектиційних робіт трапилося масове отруєння людей.

Як повідомили управлінні ДСНС у Черкаській області, на місці події працюють 6 бригад екстреної медичної допомоги.

"Після проведення інсектиційних робіт у підвалі першого під‘їзду житлового будинку на вулиці Крилова, люди почали масово звертатися по медичну допомогу. Наразі триває евакуація потерпілих, рятувальники на свіже повітря вивели 20 людей, 2 дорослих та 5 дітей доправлені в лікарні для додаткового обстеження", – повідомили рятувальники.

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Працівник ДСНС

Працівник ДСНС

Управління ДСНС у Черкаській області

Уточнюється, що частина людей, які відмовилися від евакуації, перебуває на балконах і чекає, коли мине небезпека.

"Медики оглядають потерпілих та оцінюють загальний стан мешканців під’їзду. Крім рятувальників та медиків на місці події також працюють усі служби екстреного виклику", – йдеться у повідомленні.

Масова евакуація жителів багатоповерхівки у Черкасах

Масова евакуація жителів багатоповерхівки у Черкасах

Вікка

Масова евакуація жителів багатоповерхівки у Черкасах

Масова евакуація жителів багатоповерхівки у Черкасах

Вікка

Масова евакуація жителів багатоповерхівки у Черкасах

Масова евакуація жителів багатоповерхівки у Черкасах

Вікка

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одній зі шкіл Києва 7 хлопчиків віком 10-11 років були госпіталізовані в лікарню у зв'язку з отруєнням.

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филипп филипыч
филипп филипыч
да фигня. главное что россиян посильнее траванули. в армянске. да?)
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70rus xxx
70rus xxx
Бугга,попутали тараканов с жильцами.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Но это же смешно...
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