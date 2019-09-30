Кілька карет "швидкої": у Черкасах люди масово отруїлися у багатоповерхівці

У Черкасах на вулиці Крилова після проведення інсектиційних робіт трапилося масове отруєння людей.
Як повідомили управлінні ДСНС у Черкаській області, на місці події працюють 6 бригад екстреної медичної допомоги.
"Після проведення інсектиційних робіт у підвалі першого під‘їзду житлового будинку на вулиці Крилова, люди почали масово звертатися по медичну допомогу. Наразі триває евакуація потерпілих, рятувальники на свіже повітря вивели 20 людей, 2 дорослих та 5 дітей доправлені в лікарні для додаткового обстеження", – повідомили рятувальники.
Працівник ДСНС
Управління ДСНС у Черкаській області
Уточнюється, що частина людей, які відмовилися від евакуації, перебуває на балконах і чекає, коли мине небезпека.
"Медики оглядають потерпілих та оцінюють загальний стан мешканців під’їзду. Крім рятувальників та медиків на місці події також працюють усі служби екстреного виклику", – йдеться у повідомленні.
Масова евакуація жителів багатоповерхівки у Черкасах
Вікка
Масова евакуація жителів багатоповерхівки у Черкасах
Вікка
Масова евакуація жителів багатоповерхівки у Черкасах
Вікка
Як повідомляв OBOZREVATEL, в одній зі шкіл Києва 7 хлопчиків віком 10-11 років були госпіталізовані в лікарню у зв'язку з отруєнням.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!