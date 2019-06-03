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"Київського патріархату ніколи не було!" Варфоломій зробив гучну заяву

2.2тЧитати матеріал російською

Вселенський Патріарх Варфоломій на зустрічі з українськими журналістами в Стамбулі заявив, що Київського патріархату не існує і ніколи не існувало.

Про це повідомив глава Національної ради журналістів України Сергій Томіленко, опублікувавши текст виступу патріарха на своїй сторінці в Facebook.

Варфоломій висловив свою підтримку Україні і Православної церкви України.

За його словами, Філарет був відновлений до єпископської гідності як колишній Митрополит Київський.

"Так званий Патріархат Київський не існує і ніколи не існував. Ми також сповідуємо, що тепер, після надання автокефалії, це відповідальність Головного єпископа Православної церкви України його високопреосвященства Епіфанія управляти історичною церквою, зміцнювати єдність українського народу, сповідуючи християнські цінності, засновані на Євангелії і користуватися даром свободи, як засобом поширювати Добру Новину Нового Завіту", - заявив Вселенський Патріарх.

Патріарх Варфоломій

Патріарх Варфоломій

Сергій Томіленко, Facebook

За його словами, надання автокефалії ПЦУ не було пов'язано з політикою або геополітикою.

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"Це було найбільше пастирською стурбованістю про справедливість, духовну справедливість. Десятиліттями, якщо не століттями, Україна не могла насолоджуватися повною свободою від зовнішнього впливу, особливо від Російської держави", - уклав Варфоломій.

"Київського патріархату ніколи не було!" Варфоломій зробив гучну заяву
"Київського патріархату ніколи не було!" Варфоломій зробив гучну заяву
"Київського патріархату ніколи не було!" Варфоломій зробив гучну заяву

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Філарет заявив, що Вселенський Патріарх змусив його підписати розписку про відмову висувати свою кандидатуру на керівництво новою церквою.

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Тема
Православна церква України
Особи
Патріарх ФіларетПатріарх Варфоломій
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Результаты президентских выборов на Украине наглядно показали, что, как власть относится к Церкви, так и Бог относится к власти.
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леня зе
леня зе
😂😂🐑🐑👏
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Милашка Лера
Милашка Лера
Cпасибо тому, кто покaзaл мне этот caйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁f01hxt Пpocто прoйдя oпроc пoлучила пoчти пoлугодовую зарплату)) Пользyйтесь, пока еще eсть возможнoсть=)
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