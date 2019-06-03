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Київського патріархату ніколи не було: митрополит Драбинко сказав, що буде після заяви Варфоломія про Філарета

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"Так званий Патріархат Київський не існує і ніколи не існував", - заявив Вселенський патріарх Варфоломій. І додав, що патріарх Філарет був відновлений в єпископському статусі як колишній митрополит Київський.

Яким буде хід у відповідь Філарета, який, як відомо, заявляв протилежне – що навіть після створення Православної церкви України (ПЦУ) Київський патріархат продовжує існувати? Чи є патріарх Варфоломій авторитетом для нього? Чому прозвучала ця заява глави Константинопольського патріархату?

Своєю думкою з цих питань в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL поділився митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Православної Церкви України Олександр Драбинко.

- Як може відреагувати на ці слова Філарет?

- Ви знаєте, дуже складно відповісти на це запитання. Судячи з його висловлювань, що прозвучали раніше, йому байдуже, що говорять про нього і його дії інші. Він - "сам собі патріарх". В одному з попередніх бліц-інтерв'ю ми вже цитували відому фразу "короля-сонце" Людовика XIV – "держава – це я".

Втім, як показали події останніх днів, його дії абсолютно непередбачувані, можливо – провокативні. Тим не менш, певний досвід за спиною! "Якщо за вами ніхто не піде?" - "Ну і що…?"

Митрополит Олександр Драбинко

Митрополит Олександр Драбинко

Facebook Олександр Драбинко

Патріарх Варфоломій говорить реальну канонічну, історичну правду. Визнаного вселенським православ'ям Київського патріархату в Україні ніколи не існувало. Не треба забувати реалію існуючої до відомих подій схизми. Її подолання - це і є найважливіший результат всіх докладених зусиль і конституювання Православної Церкви України, що відбулося.

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Колишній Київський митрополит, як його називає Вселенський Патріарх, (а саме в такому статусі він був прийнятий в спілкування з церковною повнотою), іменує себе "патріархом київським...", але з зовнішньоправославної точки зору це самоіменування – рудимент епохи, до якої немає повернення. Скажу більше – це наслідування самовозвеличування, властиве московському православ'ю, але ніяк не Київській церкві.

- Патріарх Варфоломій апелює до митрополита Епіфанія, завдання якого, за його словами, управляти церквою, зміцнювати єдність тощо.

- Абсолютно вірно. Як мудрий старець, патріарх Варфоломій нагадує про обов'язки того, кому він вручив Томос, а разом з ним - права і обов'язки. Блаженніший Митрополит Епіфаній є сьогодні канонічним Предстоятелем Автокефальної Помісної Православної Церкви України, з усіма повноваженнями і правами, що з цього випливають. На ньому лежить вся повнота відповідальності за канонічний мир і порядок, за благополуччя і неухильне дотримання прямим євангельським шляхом керованої ним Церкви. Єдність церкви безпосередньо залежить спочатку від Бога, а потім від тих, хто цю єдність не повинен порушувати, і вже по-третє – від тих, хто її повинен зберігати чи відновлювати.

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У нашого Предстоятеля є вся повнота канонічної влади, як голови Священного Синоду і Священного Собору, у веденні яких рішення всіх внутрішньоцерковних питань Православної Церкви України.

Митрополит Олександр Драбинко під час богослужіння

Митрополит Олександр Драбинко під час богослужіння

Facebook Олександр Драбинко

- Чи вважаєте ви, що для почесного патріарха Філарета Вселенський патріарх Варфоломій є достатнім авторитетом, щоб прислухатися до його слів?

- Я не готовий відповісти на це запитання. Якби це було дійсно так, як ви запитуєте, то, думаю, за попередні 25 років можна було б почути голос патріарха Варфоломія. А голос його звучав неодноразово, і це кажу з особистого життєвого досвіду церковного управлінця. Особисто для мене Патріарх Варфоломій – достатній авторитет. Він запросив до участі в Об'єднуючим соборі, і я на нього прийшов і брав участь.

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- Сам факт того, що патріарх Варфоломій робить подібні заяви – чи говорить він про те, що проблема в ПЦУ дійсно серйозна?

- Це була не заява, а відповідь патріарха на запитання українських журналістів. І, якщо ці питання сьогодні стоять перед православним і загалом українським суспільством, відповідно, ми почули на них адекватну і однозначну відповідь.

Так, дійсно, проблема сьогодні є, але, висловлюючись словами нашого друга отця Кирила Говоруна, ця криза в українському православ'ї не з летальним результатом, "хвороба не до смерті" (Ін. 11: 4). Ті внутрішні "запальні" процеси, які відбуваються, можна порівняти з боротьбою організму з вірусами та інфекціями. У нашій церкві досить імунітету і вже помітні тенденції до його оздоровлення та одужання.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Олександр ДрабинкоПатріарх ФіларетМитрополит ЕпіфанійПатріарх Варфоломій
Місце
Україна
Теги
ПЦУКонстантинопольський патріархатУПЦ КП
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