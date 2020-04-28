Валентин Бур'янов, відомий тим, що час карантину переплив Дніпро, щоб потрапити в Гідропарк, просить голову МВС Арсена Авакова провести службове розслідування проти поліцейських, які затримали його.

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Щоб передати звернення до будівлі Міністерства внутрішніх справ він прискакав на коні. Відповідні фото опубліковані на його сторінці у Facebook (щоб подивитися їх, проскрольте новину до кінця).

facebook.com/valentin.buryanov.7

"Як і обіцяв, публікую звернення, яке я сьогодні завіз вічному міністру. З огляду на їхню "скриню", яка не так часто перевіряється, я продублював своє звернення поштою", – написав Бур'янов.

Він зазначив, що пізніше пояснить причини свого вчинку.

У зверненні Бурьянова йдеться про те, що поліцейські "здійснювали проти нього протиправні дії". Він просить ініціювати проти них службове розслідування і провести з ним зустріч за графіком прийому громадян.

facebook.com/valentin.buryanov.7

facebook.com/valentin.buryanov.7

facebook.com/valentin.buryanov.7

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