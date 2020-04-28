Київський плавець Валентин Бур'янов на коні прискакав до Авакова. Фото
Валентин Бур'янов, відомий тим, що час карантину переплив Дніпро, щоб потрапити в Гідропарк, просить голову МВС Арсена Авакова провести службове розслідування проти поліцейських, які затримали його.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Щоб передати звернення до будівлі Міністерства внутрішніх справ він прискакав на коні. Відповідні фото опубліковані на його сторінці у Facebook (щоб подивитися їх, проскрольте новину до кінця).
"Як і обіцяв, публікую звернення, яке я сьогодні завіз вічному міністру. З огляду на їхню "скриню", яка не так часто перевіряється, я продублював своє звернення поштою", – написав Бур'янов.
Він зазначив, що пізніше пояснить причини свого вчинку.
У зверненні Бурьянова йдеться про те, що поліцейські "здійснювали проти нього протиправні дії". Він просить ініціювати проти них службове розслідування і провести з ним зустріч за графіком прийому громадян.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Киянин вирішив перехитрити карантин і вплав дістався до Гідропарку, в який правоохоронці не пускали громадян.
Пізніше з'ясувалася, що хлопець працює фітнес-тренером і звуть його Валентин Бур'янов.
Хлопця на іншому березі затримала ціла група поліцейських, що викликало бурхливу реакцію в соцмережах.
Поліція склала на нього адміністративний протокол, однак суд відмовився розглядати справу. Суддя послався на те, що в протоколі не зазначені ані свідки правопорушення, ані поняті, немає підписів і не вказано, якої шкоди завдав правопорушник.