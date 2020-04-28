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28 квітня • оновлено в 22:03
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Київський плавець Валентин Бур'янов на коні прискакав до Авакова. Фото

2.6т
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Валентин Бур'янов, відомий тим, що час карантину переплив Дніпро, щоб потрапити в Гідропарк, просить голову МВС Арсена Авакова провести службове розслідування проти поліцейських, які затримали його.

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Щоб передати звернення до будівлі Міністерства внутрішніх справ він прискакав на коні. Відповідні фото опубліковані на його сторінці у Facebook (щоб подивитися їх, проскрольте новину до кінця).

Київський плавець на коні прискакав до Авакова: озвучені вимоги

facebook.com/valentin.buryanov.7

"Як і обіцяв, публікую звернення, яке я сьогодні завіз вічному міністру. З огляду на їхню "скриню", яка не так часто перевіряється, я продублював своє звернення поштою", – написав Бур'янов.

Він зазначив, що пізніше пояснить причини свого вчинку.

У зверненні Бурьянова йдеться про те, що поліцейські "здійснювали проти нього протиправні дії". Він просить ініціювати проти них службове розслідування і провести з ним зустріч за графіком прийому громадян.

Київський плавець на коні прискакав до Авакова: озвучені вимоги

facebook.com/valentin.buryanov.7

Київський плавець на коні прискакав до Авакова: озвучені вимоги

facebook.com/valentin.buryanov.7

Київський плавець на коні прискакав до Авакова: озвучені вимоги

facebook.com/valentin.buryanov.7

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Киянин вирішив перехитрити карантин і вплав дістався до Гідропарку, в який правоохоронці не пускали громадян.

  • Пізніше з'ясувалася, що хлопець працює фітнес-тренером і звуть його Валентин Бур'янов.

  • Хлопця на іншому березі затримала ціла група поліцейських, що викликало бурхливу реакцію в соцмережах.

  • Поліція склала на нього адміністративний протокол, однак суд відмовився розглядати справу. Суддя послався на те, що в протоколі не зазначені ані свідки правопорушення, ані поняті, немає підписів і не вказано, якої шкоди завдав правопорушник.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
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