Київські випускники оскандалилися через ненависть до кримських татар: хто може стояти за дітьми

В Україні спалахнув скандал через відео, яке записали та виклали в Instagram випускники київської школи № 90. У ньому, окрім брутальних нецензурних висловлювань на адресу кримських татар, лунали гасла російської пропаганди, а також критика Центру якості освіти. Приводом для цього стало одне із завдань ЗНО з історії України, яке передбачало знання кримськотатарських діячів різних історичних епох.

На появу ролика в соцмережі негайно відреагувало керівництво школи, яке попросило вибачення в кримських татар та запевнило їх у тому, що півострів є невід’ємною частиною України. Український центр якості освіти теж засудив "блюзнірські висловлювання" школярів та порадив їм розвивати критичне мислення. Зі свого боку представники Меджлісу кримськотатарського народу заявили, що вони не мають претензій до дітей.

OBOZREVATEL вирішив з’ясувати, що спровокувало випускників на такий вчинок і хто може стояти за скандальним відео.

Інцидент вичерпано, але проблема лишається

У своєму пості в Facbook голова Меджлісу Рефат Чубаров написав про те, що кримські татари не лише приймають вибачення від керівництва навчального закладу, а й запрошують випускників, які записали скандальне відео, до свого офісу. Він разом із Мустафою Джемілєвим готові детально розповісти про роль їхнього народу в історії України й подарувати книги про Крим.

"Ми вважаємо, що інцидент із дітьми вичерпано. Але проблема й досі залишається невирішеною. Для того щоб надалі уникнути таких ситуацій, їм потрібно більше розповідати про нашу спільну історію. Щоб вони спочатку навчилися любити Батьківщину та власний народ, а вже потім почали поважати інші нації. Іншого шляху немає", — зазначив у коментарі OBOZREVATEL Чубаров.

Він також додав, що до 2014 року українці майже нічого не знали про кримських татар, окрім того, що вони були депортовані з Криму в Узбекистан, а після розвалу СРСР почали повертатися на півострів.

"Я найменше хотів би в цій ситуації звинувачувати самих дітей. Адже діти, як губка, вбирають усе те, що чують від батьків. Тут школа має системно підійти до цих питань, корегуючи найболючіші теми. Освітянам потрібно подавати матеріал своїм учням із позиції історичної тяглості (як утворювалася держава, які народності жили на її території, які землі свого часу входили до її складу тощо)", – розповів Чубаров.

Київські школярі назвали Крим частиною Росії

На його думку, головна проблема українського суспільства полягає в тому, що воно не усвідомлює своєї ролі щодо держави (і навпаки). І поки це не відбудеться, українці не зможуть до кінця зрозуміти інші нації, які проживають на їхній території.

"У цьому короткому відео, яке виклали діти, були страшні речі. І там не лише образи на адресу кримських татар, але й лунали сепаратистські висловлювання. Якщо б мене запитали: "А що для вас є більшою загрозою – такі висловлювання дітей чи те, що цілодобово лунає з ефірів деяких українських каналів?", то я б, звісно, обрав другий варіант. Коли відомі політики говорять про те, що в нас немає війни, що у нас внутрішній конфлікт, що татари самі винні в тому, що окупанти кидають їх до тюрем – це є абсолютно неприпустимо. Якщо ми не можемо впоратися з ними, то чому ми весь свій гнів спрямовуємо на цих дітей?" – запитує голова Меджлісу.

Депутат Верховної Ради України Ахтем Чийгоз вважає, що згідно з кримінальним кодексом України, викладене відео містить елементи складу злочину. Він надіслав депутатське звернення до Міносвіти щодо розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

"Ганебні та нецензурні висловлювання на адресу корінного кримськотатарського народу України, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та приниження національної честі та гідності, мають склад злочину згідно зі статтею 161 Кримінального кодексу України", – зазначив народний депутат.

У коментарі OBOZREVATEL Чийгоз також нагадав про те, що один із учасників відео визнав приналежність окупованого Криму Росії.

"Свого часу ігнорування з боку влади таких висловлювань призвело до зростання антиукраїнських настроїв у Криму та дозволило ворогам захопити півострів", – підкреслив Чийгоз.

На його думку, щоби цьому запобігти, необхідно проводити уроки на тему російсько-української війни, ролі кримських татар у збереженні та захисті територіальної цілісності України.

За школярами, які оскандалилися, можуть стояти дорослі twit.su

За школярами стоять "дорослі дядьки"

У коментарі OBOZREVATEL викладач Класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка Тед Лещак зауважив, що проблема полягає в тому, що кримські татари як корінний народ досі не зайняли гідного місця в українській державі.

"Спроби зробити це за попереднього президента були недостатніми, а тепер, схоже, вони взагалі припинилися. Мала б щось робити в цьому напрямку і шкільна освіта, але, як бачимо, вона з цією функцією теж не впоралася. Це має бути щоденна просвітницька робота всіх, від кого це залежить. Кримські татари є нашими братами по духу, які теж, як і українці, зазнали жорстоких ударів від російської й радянської імперій. Але самими запитаннями в ЗНО проблему не вирішити", – підкреслив він.

На його думку, молодь, яка виросла в роки української незалежності, живе під значним впливом російського інформаційно-культурного поля, у якому часто використовуються образливі назви щодо інших націй, а також панує тотальна зневага до неслов'янських народів.

Іншої думки дотримується вчитель історії Віктор Огієнко. Він розповів OBOZREVATEL, що чинна програма ЗНО передбачає ознайомлення з видатними кримськотатарськими діячами та вивчення історії півострова.

"Варто додати, що не у всіх підручниках з історії України для 10 класу згадується прізвище Челебіджіхана як організатора першого Курултаю, хоча сама подія висвітлена достатньо. Моя онука складала ЗНО з історії України, і це питання (його номер був 25) не викликало в неї жодних проблем. Ймовірно, за учнями 90-ї школи стоять дорослі дядьки, яким вигідно, щоб усе це спричинило резонанс у ЗМІ, особливо російських. Крапки, здається, розставлено. Але залишаються питання як до дирекції школи, так і до вчителів історії", – додав Огієнко.

У коментарі OBOZREVATEL експерт із освіти Українського інституту майбутнього Микола Скиба сказав, що випускники не могли самостійно записати таке відео і ними, ймовірно, хтось керував.

"Це навряд чи автентичне переживання молоді, оскільки молоді люди інакше висловлюються. Так, їм властива мова ненависті, хейтерства, булінгу, але водночас вони уникають розмов на політичні теми. І узагальнення, які були наявні на відео, мають скоріше ідеологічну основу. Це все збігається з низкою інших подій (законопроєкт Бужанського про мову, з ефірів деяких каналів звучать закиди, що Майдан призвів до легалізації фашизму, тощо). Тобто це все вкупі дуже добре лягає в загальну картину", – пояснив Скиба.

Він вважає, що роздмухування міжнаціональної ненависті може бути вигідне проросійським партіям, які виступають проти євроінтеграції і хочуть дружити з Росією.