Київ зупиняє громадський транспорт через карантин: що робити

23 березня у зв'язку з карантином в Україні, що введений через поширення коронавірусу COVID-19, Київ повністю зупинить рух громадського транспорту.

OBOZREVATEL пояснює, що це означає та що дозволено.

Київ зупиняє громадський транспорт через карантин

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Громадський транспорт

У понеділок, 23 березня, громадським транспортом можна буде скористатися тільки за наявності спеціальної перепустки. Її отримають медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють у продуктових магазинах і аптеках, співробітники стратегічних підприємств.

У кожному такому автобусі повинні бути два правоохоронці, які стежитимуть за порядком.

Як це відбуватиметься

"За отриманням перепусток для своїх підлеглих керівники підприємств (наприклад, магазинів) будуть звертатися до міської влади", – пояснили OBOZREVATEL у мерії.

Приватні авто – без обмежень

Обмеження не зачеплять приватні автомобілі. Кияни зможуть безперешкодно пересуватися по місту на своїх машинах. Таксі теж належать до цієї категорії.

Що робити в екстрених ситуаціях

Якщо людині терміново потрібна медична допомога, наприклад, заболів живіт, то в такій ситуації до неї приїдуть медики швидкої. А якщо виникнуть проблеми із зубами, то можна викликати таксі або дістатися власним транспортом.

У магазинах – одна особа на 10 "квадратів"

У магазини за необхідними товарами й продуктами можна ходити вільно. Але влада просить громадян робити це якомога рідше – не десять разів на день. У такий спосіб ризик заразити себе і близьких зменшиться.

Магазинам і місцям, куди можуть за необхідним піти кияни, рекомендують такі правила – не більш як одна людина на 10 кв. м. Решта чекатимуть на вулиці.

Також на вулицях з'являться патрулі, які наполегливо рекомендуватимуть тим, хто гуляє, без потреби не виходити на вулицю. До того ж поліція буде роз'яснювати дорослим і дітям, щоб ті не перебували на дитячих і спортивних майданчиках.

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