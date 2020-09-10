Київ внесли в "помаранчеву" зону карантину: новий список по Україні

Юрій Сергієнко Суспільство 18:32, 10.09.2020 Оновлено: 18:45, 10.09.2020

В Україні з опівночі 14 вересня почне діяти нове епідеміологічне зонування.

Таке рішення було ухвалено на засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив у Facebook міністр Кабміну Олег Немчінов.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 14 вересня (четвер) почне діяти нове епідемічне зонування", – йдеться в повідомленні.

Столиця України – Київ – потрапила в "помаранчеву" зону.

Епідеміологічні рівні встановлені на 14 днів.

Згідно з рішенням комісії, до трьох зон віднесені наступні населенні пункти:

  • місто Чоп Закарпатської області;

  • міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

  • Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

  • міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

  • місто Дубно Рівненської області;

  • міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщіцький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

  • Великобурлуцький район Харківської області;

  • місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

  • місто Канів Черкаської області;

  • місто Чернівці, Герцеївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

  • місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.

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