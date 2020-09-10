Київ внесли в "помаранчеву" зону карантину: новий список по Україні

В Україні з опівночі 14 вересня почне діяти нове епідеміологічне зонування.
Таке рішення було ухвалено на засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив у Facebook міністр Кабміну Олег Немчінов.
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 14 вересня (четвер) почне діяти нове епідемічне зонування", – йдеться в повідомленні.
Столиця України – Київ – потрапила в "помаранчеву" зону.
Епідеміологічні рівні встановлені на 14 днів.
Згідно з рішенням комісії, до трьох зон віднесені наступні населенні пункти:
місто Чоп Закарпатської області;
міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;
міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
місто Дубно Рівненської області;
міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщіцький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
Великобурлуцький район Харківської області;
місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;
місто Канів Черкаської області;
місто Чернівці, Герцеївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.
місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.
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