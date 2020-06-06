Київ виходить на плато щодо коронавірусу: в НАН дали прогноз по всій Україні

Катерина Іванова Суспільство 13:00, 6.06.2020 Оновлено: 13:42, 6.06.2020

Протягом наступного тижня Київ вийде на плато за кількістю хворих на коронавірус, а на Київщині та Буковині піде повільний спад.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів віцепрезидент Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній. За його словами, про це свідчить математичне моделювання розповсюдження епідемії (повний текст інтерв'ю читайте тут).

"Нинішні прогнози говорять про те, що Київ і Волинь, у ліпшому разі, протягом наступного тижня вийдуть на якесь плато. У Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях – теж щось схоже на плато. А ось у Київській і Чернівецькій областях очікується зменшення", – розповів він.

Коронавірус в Україні
pravda.com.ua

На Закарпатті, за його словами, ситуація виглядає дещо краще, а ось у Рівненській області можна очікувати зростання.

"На Полтавщині все добре – там кількість нових захворювань зменшується, в Івано-Франківській та Львівській областях збільшується. Тернопільщина загалом виглядає благополучніше, невелике зростання може бути на Кіровоградщині. Через таку неоднорідність карантин по регіонах варто регулювати", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анатолій Загородній уточнював, що зростання кількості інфікованих коронавірусом в Україні пов'язане з поослабленням карантину, проте вирішальним буде статистика за 10 днів, після чергового етапу пом'якшення.

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