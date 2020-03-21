П'ять міст України вводять жорсткі заходи через коронавірус: що буде тепер

У зв'язку із загрозою масштабного поширення коронавірусу в Україні влада Чернівців, Києва та Тернополя зважилася на безпрецедентні обмежувальні заходи, які суттєво змінять життя людей.

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OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з новими правилами, які, зокрема, передбачають заборону на абсолютну свободу пересування.

Київ

У столиці України з 23 березня буде зупинено рух громадського транспорту. Їздити на ньому зможуть лише люди, які забезпечують життєдіяльність столиці. Такі заходи спершу запропонував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, а потім про їхнє введення оголосив мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема, користуватися громадським транспортом дозволять лише медпрацівникам, рятувальникам, правоохоронцям, фахівцям сфер ЖКГ, продавцям продуктових магазинів і аптекарям у разі наявності спеціальної перепустки.

За словами Кличка, для таких перевезень вже розроблені маршрути громадського транспорту. Схему опублікують 21 березня.

У Києві припинять курсування громадського транспорту 44.ua

Чернівці

Чернівці, які зараз є найбільшим епіцентром зараження в Україні, взагалі вводять обов'язковий масковий режим для всіх об'єктів, які залишилися працювати, з 23 березня. Також буде частково перекрито рух транспорту.

Крім того, будуть припинені будівельні та ремонтні роботи, за винятком аварійних об'єктів.

Нагадаємо, що 20 березня в Чернівцях також ввели заборону на вихід із дому дітям до 14 років без супроводу батьків.

Карантин у Чернівцях

Тернопіль

Подібні заходи безпеки вирішили ввести і в Тернополі, де вже також виявили коронавірус. Як повідомляє "24 канал", йдеться про повне припинення курсування громадського транспорту з 23 березня, а також введення маскового режиму.

Їздити на роботу дозволять лише медикам, комунальникам, співробітникам харчової промисловості, представникам місцевої влади, аптекарям і представникам "Укрпошти" та аварійних служб.

Також на в'їздах до Тернополя хочуть створити санітарно-контрольні пости, де будуть проводити температурний скринінг.

Масковий режим в Тернополі "Цензор.НЕТ"

Івано-Франківськ

Незважаючи на те, що режим надзвичайної ситуації на Прикарпатті був введений рішенням Кабміну 20 березня, місто почало впроваджувати обмежувальні заходи задовго до цього. Так, ще 17 березня в Івано-Франківську повністю припинив роботу громадський транспорт і був введений тотальний карантин (виняток – магазини продуктів, аптеки й заправки).

Крім того, як повідомляється на сторінці Івано-Франківської ОДА у Facebook, місцева влада зобов'язала жителів регіону, які повернулися з Польщі, дотримуватися карантинних заходів, зокрема самоізоляції. Також ці особи зобов'язані повідомити органи місцевого самоврядування про своє прибуття.

Харків

Услід за іншими регіонами голова Харківської ОДА Олексій Кучер також виступив за введення режиму надзвичайної ситуації в регіоні з 21 березня, повідомляє "Суспільне: Харків" на своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 березня міністр внутрішніх справ України Аресен Аваков заявив, що наполягатиме на введенні тотального карантину по всій країні для боротьби з коронавірусом.

Раніше головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявляв, що Україна тільки почала вводити карантинні заходи через коронавірус, але надалі їх можуть ще більше посилити.

Нагадаємо, спершу карантин в Україні ввели в усіх регіонах 12 березня. Тоді влада оголосила, що попередня дата його закінчення – 3 квітня.

А джерело в Офісі президента заявило, що карантин в Україні через коронавірус можуть продовжити до 16 квітня в разі потреби. Так само влада готова ввести і режим надзвичайного стану.

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