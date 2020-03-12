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12 березня • оновлено в 13:02
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Київ проведе другу евакуацію українців з Китаю через коронавірус: почалася підготовка

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Київ почав підготовку до другої хвилі евакуації українців з міста Ухань (Китай), який закрили на карантин через поширення коронавируса COVID-2019.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу, написало інформаційне агентство "Інтерфакс". Він сказав, що, за станом на 12 березня, про бажання евакуюватися повідомило десять українців.

"Міністерство закордонних справ разом із Міністерством інфраструктури починає підготовку другої евакуації наших громадян з Китаю. Зараз посольству України відомо про 41 громадянина, які перебувають в Ухані. З них 10 виявили бажання евакуюватися", – зазначив Кулеба.

Київ проведе другу евакуацію українців з Китаю через коронавірус. Ілюстрація

Київ проведе другу евакуацію українців з Китаю через коронавірус. Ілюстрація

"Якщо хтось, крім цих десяти, ще потребує евакуації, прошу вас звертатися до посольства України в Китаї, яке буде зводити остаточний список", – сказав він.

За словами міністра, інформація про деталі евакуації буде надана пізніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "41 гражданине, которые находятся в Ухани. Из них 10 выразили желание эвакуироваться". Остальные вероятно видели как встречали первых эвакуированных "любящие соотечественники")
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