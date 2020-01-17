Київ огорнув туман: українців попередили про небезпеку

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій попередили про погіршання погодних умов у Києві через густий туман.

Він огорне столицю в п'ятницю, 17 січня. Про це повідомляє пресслужба відомства, посилаючись на дані синоптиків.

"Попередження про туман у Києві. За даними Укргідрометцентру, в першій половині дня 17 січня туман, видимість 200-500 м", – йдеться у зверненні.

Київ накрив густий туман

Як зазначають метеорологи, в п’ятницю денна температура повітря у столиці становитиме +2…+4°.

День супроводжуватиме мінлива хмарність, але опадів у Києві не передбачається.

Погода в Києві 17 січня meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п’ятницю, 17 січня, Україну накриє антициклон під назвою Dirk, який у більшості областей спровокує погоду без опадів. Із метеорологічних явищ українці у своїх регіонах побачать тільки тумани і, кому пощастить, паморозь.

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