Київ накрив грозовий фронт: синоптикиня дала прогноз про погіршення погоди в Україні

Київ накрив грозовий фронт з сильними поривами вітру і зливою, а в деяких областях України можуть вдарити перші морози.

Прогноз погоди на 18 вересня дала синоптикиня Наталія Діденко в Facebook. У п'ятницю, 18 вересня, в Україні очікується сильний північно-західний і південно-західний вітер, до штормових поривів.

Найближчої ночі в західних областях, а в ніч на суботу 19 вересня в більшості областей України можливі заморозки 0...- 3 градуси.

Південна частина країни – Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області – їх уникне, оскільки холодне повітря ще не встигне туди дістатися.

Фронт, який приніс дощі, пов'язаний з циклоном Timona, який 18 вересня покине територію України.

Тільки в Сумській і Харківській областях вірогідні локальні незначні дощі.

Прорив холоду істотно знизить температуру повітря – завтра стовпчики термометрів впадуть до +12...+17 градусів. У південних регіонах очікується +15...+20 градусів.

У Києві 18 вересня опадів не очікується, максимум районні вологі залишки фронту, проте буде сильний північно-західний вітер, який викличе різке похолодання.

В Україні очікується сильний північно-західний і південно-західний вітер. Facebook Наталії Діденко

Температура в Києві очікується близько +14 градусів.

Синоптик попередила, що в ніч на суботу в околицях Києва є ймовірність заморозків.

Протягом суботи-неділі, 19-20 вересня, спека не повернеться, але все ж трохи потеплішає.

Фронт, який приніс дощі, пов'язаний з циклоном Timona. Facebook Наталії Діденко

Також синоптик попередила киян про наближення грозового фронту, який принесе зливи і навіть місцями град.

У деяких областях України можуть вдарити перші морози. Facebook Наталії Діденко

На вихідних трохи потеплішає. Facebook Наталії Діденко

Про штормове попередження повідомила і комунальна корпорація "Київавтодор".

"Насувається грозовий фронт. Оголошено жовтий рівень небезпеки. Все буде супроводжувати поривчастий вітер 15-20 м/c. Прогнозують зливи. Гідрослужба працює в посиленому режимі. Є 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів для ліквідації наслідків негоди. На місцях можливих підтоплень вже чергує спецтехніка", – повідомили в "Київавтодорі".

Також там закликали водіїв бути обережними на дорогах.

На Київ насувається грозовий фронт. Facebook "Київавтодор"

Водіїв закликали бути обережнішим на дорогах. Facebook "Київавтодор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, холодний атмосферний фронт, який прийде 17 вересня, принесе в Україну похолодання, дощі з грозами і штормовий вітер.