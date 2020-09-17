Київ накрив грозовий фронт: синоптикиня дала прогноз про погіршення погоди в Україні

Київ накрив грозовий фронт з сильними поривами вітру і зливою, а в деяких областях України можуть вдарити перші морози.

Прогноз погоди на 18 вересня дала синоптикиня Наталія Діденко в Facebook. У п'ятницю, 18 вересня, в Україні очікується сильний північно-західний і південно-західний вітер, до штормових поривів.

Найближчої ночі в західних областях, а в ніч на суботу 19 вересня в більшості областей України можливі заморозки 0...- 3 градуси.

Південна частина країни – Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області – їх уникне, оскільки холодне повітря ще не встигне туди дістатися.

Фронт, який приніс дощі, пов'язаний з циклоном Timona, який 18 вересня покине територію України.

Тільки в Сумській і Харківській областях вірогідні локальні незначні дощі.

Прорив холоду істотно знизить температуру повітря – завтра стовпчики термометрів впадуть до +12...+17 градусів. У південних регіонах очікується +15...+20 градусів.

У Києві 18 вересня опадів не очікується, максимум районні вологі залишки фронту, проте буде сильний північно-західний вітер, який викличе різке похолодання.

Температура в Києві очікується близько +14 градусів.

Синоптик попередила, що в ніч на суботу в околицях Києва є ймовірність заморозків.

Протягом суботи-неділі, 19-20 вересня, спека не повернеться, але все ж трохи потеплішає.

Також синоптик попередила киян про наближення грозового фронту, який принесе зливи і навіть місцями град.

Про штормове попередження повідомила і комунальна корпорація "Київавтодор".

"Насувається грозовий фронт. Оголошено жовтий рівень небезпеки. Все буде супроводжувати поривчастий вітер 15-20 м/c. Прогнозують зливи. Гідрослужба працює в посиленому режимі. Є 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів для ліквідації наслідків негоди. На місцях можливих підтоплень вже чергує спецтехніка", – повідомили в "Київавтодорі".

Також там закликали водіїв бути обережними на дорогах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, холодний атмосферний фронт, який прийде 17 вересня, принесе в Україну похолодання, дощі з грозами і штормовий вітер.