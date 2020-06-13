Київ накрив град і злива: синоптик попередила про затяжну негоду

Після тижневої спеки, в деяких районах Києва і Київської області пройшов сильний град і злива.

У Северинівці (Макарівський район) випав град розміром 50-60 мм. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Олександр Зінченко (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами синоптика Наталії Діденко, найближчим часом погода буде нестійкою.

Кадр з відео Київ накрив град і злива

"Жовтим кольором – град. Температурні контрасти – серйозні. Тому умов для швидкого розвитку негоди багато", – написала синоптик на своїй сторінці в Facebook та опубліковала відповідну інфографіку.

Також вона згадала про смерч в Донецькій області і застерегла берегти себе і ховатися від негоди.

"Ще раз – як тільки гроза або сильний порив вітру, сховайтеся від негоди. Але майно або овочі від граду, на жаль, швидко не сховати", – написала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Макіївці пронісся руйнівний смерч. У мережу потрапило відповідне відео.

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