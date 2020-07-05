Київ і вісім областей України не готові до пом'якшення карантину. Список

Суспільство 13:05, 5.07.2020 Оновлено: 13:40, 5.07.2020

У Києві та восьми областях України на сьогодні не виконано критерії для послаблення карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу (COVID-19).

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Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України, на 5 липня одним або кількома критеріям не відповідають Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська та Чернігівська області.

Так, у Донецькій області зафіксована найвища тижнева динаміка захворюваності – 114,81%.

Готовність регіонів до пом'якшення обмежувальних заходів оцінюється за чотирма показниками:

  • завантаженості лікарень, які приймають пацієнтів із COVID-19,

  • кількістю проведених в регіоні ПЛР та ІФА-тестів на коронавірус,

  • відсотку виявлених випадків захворювання серед проведених досліджень,

  • динаміці тижневої захворюваності в порівнянні з попереднім тижнем.

МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що послаблення карантину, незважаючи на рекордну статистику хворих на COVID-19, просто необхідне Україні, адже без цього їй загрожує ще більша катастрофа через падіння економіки.

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