Київ і ще 10 областей України не готові до ослаблення карантину – МОЗ

Київ і 10 областей України не готові до ослаблення карантину станом на четвер, 18 червня.

Про це сказано на сайті Міністерства охорони здоров'я, де була опублікована статистика загальної кількості нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення.

У всіх 11 регіонах перевищено показник інцидентності. При цьому в Чернівецькій області додатково зафіксована проблема з ліжками в лікарнях: завантаженість складає 52,37% місць при допустимих 50%.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 1563 випадки;

Волинська область – 1 610 випадків;

Дніпропетровська область – 1021 випадок;

Донецька область – 349 випадків;

Житомирська область – 1154 випадки;

Закарпатська область – 1882 випадки;

Запорізька область – 541 випадок;

Івано-Франківська область – 1893 випадки;

Кіровоградська область – 604 випадки;

г. Киев – 4084 випадки;

Київська область – 2119 випадків;

Львівська область – 3398 випадків;

Луганська область – 68 випадків;

Миколаївська область – 323 випадки;

Одеська область – тисяча сто вісімдесят вісім випадків;

Полтавська область – 287 випадків;

Рівненська область – 2572 випадки;

Сумська область – 236 випадків;

Тернопільська область – 1542 випадки;

Харківська область – 1707 випадків;

Херсонська область – 184 випадки;

Хмельницька область – 587 випадків;

Чернівецька область – 4135 випадків;

Черкаська область – 568 випадків;

Чернігівська область – 448 випадків.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні офіційно підтверджено 34 063 випадки коронавірусної інфекції. З них 829 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом по добовому приросту.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Кабінет міністрів продовжив до 31 липня дію адаптивного карантину в Україні. А в окремих областях передбачили навіть посилення деяких заборон.