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Київ і ще 10 областей України не готові до ослаблення карантину – МОЗ

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Суспільство
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  • До ослаблення карантину крім столиці не готові Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернівецька області.

  • При цьому на Буковині є проблема з ліжками в лікарнях, завантаженість перевищує 50%.

  • Україна встановила новий антирекорд за добовим приростом хворих: 829 чоловік за останню добу.

Київ і ще 10 областей України не готові до ослаблення карантину – МОЗ

Київ і 10 областей України не готові до ослаблення карантину станом на четвер, 18 червня.

Про це сказано на сайті Міністерства охорони здоров'я, де була опублікована статистика загальної кількості нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення.

У всіх 11 регіонах перевищено показник інцидентності. При цьому в Чернівецькій області додатково зафіксована проблема з ліжками в лікарнях: завантаженість складає 52,37% місць при допустимих 50%.

Київ і ще 10 областей України не готові до ослаблення карантину – МОЗ

Київ і ще 10 областей України не готові до ослаблення карантину – МОЗ

Київ і ще 10 областей України не готові до ослаблення карантину – МОЗ

Київ і ще 10 областей України не готові до ослаблення карантину – МОЗ

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область – 1563 випадки;

  • Волинська область – 1 610 випадків;

  • Дніпропетровська область – 1021 випадок;

  • Донецька область – 349 випадків;

  • Житомирська область – 1154 випадки;

  • Закарпатська область – 1882 випадки;

  • Запорізька область – 541 випадок;

  • Івано-Франківська область – 1893 випадки;

  • Кіровоградська область – 604 випадки;

  • г. Киев – 4084 випадки;

  • Київська область – 2119 випадків;

  • Львівська область – 3398 випадків;

  • Луганська область – 68 випадків;

  • Миколаївська область – 323 випадки;

  • Одеська область – тисяча сто вісімдесят вісім випадків;

  • Полтавська область – 287 випадків;

  • Рівненська область – 2572 випадки;

  • Сумська область – 236 випадків;

  • Тернопільська область – 1542 випадки;

  • Харківська область – 1707 випадків;

  • Херсонська область – 184 випадки;

  • Хмельницька область – 587 випадків;

  • Чернівецька область – 4135 випадків;

  • Черкаська область – 568 випадків;

  • Чернігівська область – 448 випадків.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні офіційно підтверджено 34 063 випадки коронавірусної інфекції. З них 829 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом по добовому приросту.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Кабінет міністрів продовжив до 31 липня дію адаптивного карантину в Україні. А в окремих областях передбачили навіть посилення деяких заборон.

УкраїнаКоронавірусКарантин в УкраїніМіністерство охорони здоров'я
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  1. /Суспільство