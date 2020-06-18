Київ і ще 10 областей України не готові до ослаблення карантину – МОЗ
До ослаблення карантину крім столиці не готові Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернівецька області.
При цьому на Буковині є проблема з ліжками в лікарнях, завантаженість перевищує 50%.
Україна встановила новий антирекорд за добовим приростом хворих: 829 чоловік за останню добу.
Київ і 10 областей України не готові до ослаблення карантину станом на четвер, 18 червня.
Про це сказано на сайті Міністерства охорони здоров'я, де була опублікована статистика загальної кількості нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення.
У всіх 11 регіонах перевищено показник інцидентності. При цьому в Чернівецькій області додатково зафіксована проблема з ліжками в лікарнях: завантаженість складає 52,37% місць при допустимих 50%.
Київ і ще 10 областей України не готові до ослаблення карантину – МОЗ
Київ і ще 10 областей України не готові до ослаблення карантину – МОЗ
Зараз коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 1563 випадки;
Волинська область – 1 610 випадків;
Дніпропетровська область – 1021 випадок;
Донецька область – 349 випадків;
Житомирська область – 1154 випадки;
Закарпатська область – 1882 випадки;
Запорізька область – 541 випадок;
Івано-Франківська область – 1893 випадки;
Кіровоградська область – 604 випадки;
г. Киев – 4084 випадки;
Київська область – 2119 випадків;
Львівська область – 3398 випадків;
Луганська область – 68 випадків;
Миколаївська область – 323 випадки;
Одеська область – тисяча сто вісімдесят вісім випадків;
Полтавська область – 287 випадків;
Рівненська область – 2572 випадки;
Сумська область – 236 випадків;
Тернопільська область – 1542 випадки;
Харківська область – 1707 випадків;
Херсонська область – 184 випадки;
Хмельницька область – 587 випадків;
Чернівецька область – 4135 випадків;
Черкаська область – 568 випадків;
Чернігівська область – 448 випадків.
Як писав OBOZREVATEL, в Україні офіційно підтверджено 34 063 випадки коронавірусної інфекції. З них 829 були виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом по добовому приросту.
Як писав OBOZREVATEL, напередодні Кабінет міністрів продовжив до 31 липня дію адаптивного карантину в Україні. А в окремих областях передбачили навіть посилення деяких заборон.