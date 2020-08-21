Київ і низку областей накриють грози: в Україні оголошено штормове попередження

Синоптики оголосили про погіршення погодних умов в Україні в п'ятницю, 21 серпня. Очікуються грози та дощі в північних, деяких центральних і східних областях.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру. Як повідомляється, сьогодні вдень у північних, Черкаській, Полтавській і Харківській областях спостерігатимуться дощі та грози.

У Київській області і в столиці також очікується грозова активність.

У пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) українців попередили про I рівень небезпеки.

Нагадаємо, що 21 серпня погода переважно на всій території України буде сухою та спекотною, проте в семи регіонах очікуються дощі та грози; температура повітря коливатиметься від +25 до +34 градусів.

Київ і низку областей накриють грози meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко заявила, що через глобальну зміну клімату літо в Україні може тривати не три, а чотири місяці.

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