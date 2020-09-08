Київ і 17 областей України провалили готовність до послаблення карантину. Перелік

Борис Бондар Суспільство 14:28, 8.09.2020 Оновлено: 14:31, 8.09.2020

Місто Київ та 17 областей України не відповідають мінімальним вимогам для пом'якшення карантину, введеного через коронавірусну інфекцію.

Міністерство охорони здоров'я опублікувало індикативні показники регіонів зі значним поширенням COVID-19 на 8 вересня. Тільки сім областей відповідають вимогам Кабміну для пом'якшення карантину.

Показники інфікованості і заповнювання ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищені у м. Києві, у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській , Чернігівській та Чернівецькій областях.

Мінімальним вимогам МОЗ відповідають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська та Херсонська області.

Нагадаємо, що для пом'якшення карантину регіон має відповідати таким критеріям:

  • кількість тестів має бути не менш ніж 24 на 100 тисяч протягом 7 днів;

  • показник захворюваності за 14 днів не має перевищувати базовий рівень захворюваності – 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів;

  • рівень завантаженості ліжок у всьому регіоні не має перевищувати 50%.

Якщо рівень завантаженості ліжок понад 50%, то на території всього регіону встановлюється "помаранчевий" рівень, якщо понад 75% – "червоний".

Київ і 17 областей не відповідають мінімальним вимогам для пом'якшення карантину.
Міністерство охорони здоров'я України
Відповідають вимогам МОЗ тільки сім областей.
Міністерство охорони здоров'я України

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 7 вересня почали діяти нові зони адаптивного карантину через коронавірус. Нове зонування встановлено на 14 днів.

Станом на ранок вівторка, 8 вересня, в Україні офіційно підтверджено 140 479 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 411 – виявлені за минулу добу.

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