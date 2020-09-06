Київ і 17 областей України не готові до послаблення карантину через COVID-19. Перелік
Місто Київ та 17 областей України не відповідають мінімальним вимогам для пом'якшення карантину, введеного через коронавірусну інфекцію.
Міністерство охорони здоров'я опублікувало індикативні показники регіонів зі значним поширенням COVID-19 на 6 вересня. Тільки сім областей відповідають вимогам Кабміну для пом'якшення карантину.
Показники інфікованості і заповнювання ліжок у лікарнях для пацієнтів із COVID-19 перевищені у м. Києві, у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській , Чернігівській та Чернівецькій областях.
Мінімальним вимогам МОЗ відповідають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська та Херсонська області.
Нагадаємо, що для пом'якшення карантину регіон має відповідати таким критеріям:
кількість тестів має бути не менш ніж 24 на 100 тисяч протягом 7 днів;
показник захворюваності за 14 днів не має перевищувати базовий рівень захворюваності – 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів;
рівень завантаженості ліжок у всьому регіоні не має перевищувати 50%.
Якщо рівень завантаженості ліжок понад 50%, то на території всього регіону встановлюється "помаранчевий" рівень, якщо понад 75% – "червоний".
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні із 7 вересня почнуть діяти нові зони адаптивного карантину через коронавірус. Нове зонування встановлено на 14 днів.
Станом на ранок неділі, 6 вересня, в Україні офіційно підтверджено 135 894 випадки коронавірусної інфекції. З них 2107 – виявлено за минулу добу. Від COVID-19 в країні померли 2846 осіб, а 62 227 пацієнтів повністю побороли хворобу.