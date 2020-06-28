Київ і 11 областей України провалили готовність до ослаблення карантину. Перелік

Карина Бондаренко Суспільство 13:29, 28.06.2020 Оновлено: 14:04, 28.06.2020

Станом на неділю, 28 червня, Київ і 11 областей України не готові до наступного етапу ослаблення карантину.

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Оновлені дані опублікували на сайті Міністерства охорони здоров'я. Зазначається, що дані з Криму і міста Севастополь відсутні.

Через невідповідність критеріям пом'якшення карантину Київ, а також Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Хмельницька та Чернівецька області не можуть скасовувати обмеження.

Області, які не готові до ослаблення карантину в Україні
МОЗ

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні встановили черговий антирекорд із COVID-19.

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