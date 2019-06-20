"Київ готували до евакуації": Кравчук розкрив невідомий факт про Чорнобиль

Після вибуху на ЧАЕС Київ таємно готували до евакуації, проте це ніде не афішувалося.

Про таємний план розповів перший президент України Леонід Кравчук. "Вагони були підготовлені, поїзди були підготовлені до можливої евакуації Києва. Про це також ніхто точно не знає, але вони були", – сказав він в ефірі "Право на владу" на "1+1".

За його словами, він особисто чув телефонну розмову генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва і керівника УРСР Володимира Щербицького, в якій перший давав вказівки про проведення першотравневих демонстрацій, незважаючи на те, що трапилося на ЧАЕС.

Леонід Кравчук Главком

"Ми повинні були говорити й обробляти людей, щоб вони правильно думали і правильно діяли. На брехні. Тому ЦК Компартії України також цю брехню всюди підтримував", – зізнався Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський актор Джаред Харріс, який знявся у ролі Валерія Легасова в серіалі HBO "Чорнобиль", розкритикував нападки Росії і її втручання у справи України.

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