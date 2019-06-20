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"Київ готували до евакуації": Кравчук розкрив невідомий факт про Чорнобиль

1.8тЧитати матеріал російською

Після вибуху на ЧАЕС Київ таємно готували до евакуації, проте це ніде не афішувалося.

Про таємний план розповів перший президент України Леонід Кравчук. "Вагони були підготовлені, поїзди були підготовлені до можливої евакуації Києва. Про це також ніхто точно не знає, але вони були", – сказав він в ефірі "Право на владу" на "1+1".

За його словами, він особисто чув телефонну розмову генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва і керівника УРСР Володимира Щербицького, в якій перший давав вказівки про проведення першотравневих демонстрацій, незважаючи на те, що трапилося на ЧАЕС.

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Леонід Кравчук

Леонід Кравчук

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"Ми повинні були говорити й обробляти людей, щоб вони правильно думали і правильно діяли. На брехні. Тому ЦК Компартії України також цю брехню всюди підтримував", – зізнався Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський актор Джаред Харріс, який знявся у ролі Валерія Легасова в серіалі HBO "Чорнобиль", розкритикував нападки Росії і її втручання у справи України.

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Особа
Леонід Кравчук
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
ЧАЕС
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Роман Роман
Роман Роман
Какой разговор лично слышал Кравчук, если Брежнев умер за 4 года до аварии в Чернобыле?
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