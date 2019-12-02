Считается, что Киев основан в 482 г. братьями Кием, Щеком и Хоривом и их сестрой Лыбедью. Об этом упоминает не только Нестор Летописец, но и другие письменные источники. В честь старшего брата Кия был и назван город, расположившийся на холмах правового берега Днепра. Еще в 1 ст.н.э. Андрей Первозванный назвал эти места благословенными, поэтому не удивительно, что к 11 ст. Киев входил в тройку самых больших городов Европы, а Киевское государство было самым большим на континенте.

Новини Исторические примеры национальной капитуляции 100 и 330 лет назад

Кий был лидером племени полян, которые входили в славянский союз склавин и антов. Киев был как раз на меже соединяющей эти два огромных союза славянских племен. Напомню, что склавины владели территорией современной правобережной северной и западной Украины, а анты центральной частью и левобережья, и правобережья, считаясь все же главным племенным союзом. Большая часть склавинов и часть антов в 5 ст. массово мигрирует на территории современных Чехии и Словакии, а оттуда разделившись на север в сторону Балтики и на юг – Венгрия, Словения, Хорватия. В 6 ст. уже анты массово переселяются, но в сторону Балканского полуострова. Считается, что Кий вместе с антами прибыл на Дунай, где и основал город Киевец (договор антов с Византийским императором от 545 г.н.э. о передаче пришедшим славянам всех земель на левом береге Дуная). Захватив местных фракийцев (современная территория Болгарии и Румынии) анты пошли южнее в сторону Греции, но там так и не стали главенствующим народом, постепенно эллинизировавшись, и западнее – в сторону современной территории Сербии, Боснии, Хорватии, Черногории, смешавшись с местным иллирским населением, навязав свою культуру, язык, славянские обычаи. В этих местах тоже создается много новых славянских местечек под названием Киево. Известно, что Кий оставил антов и вернулся домой.

Новини Приход славян из Украины на Балканы

В персидской эпической поэме "Шахнаме", написанной Фирдуоси упоминается девять потомков Кия, которые правили Киевом и Киевским государством после смерти Кия. Фактически династия Киевичей правила до прихода варягов во главе с Олегом с территории только что основанного Новгорода, где правили приглашенные местным населением варяги – Рюриковичи. Олег стал регентом малолетнего князя Игоря, у которого умер отец – правитель, решив, что контроль над торговым путем "из варягов в греки", на пути которого находился только что строящийся Новгород (основан в 859 г.) имеет огромное геополитическое значение. Он создает многочисленную дружину из переселившихся на эти территории варягов, а также из северной Польши славян – ильменских словен. Отдельно были рекрутированы местные финно-угры, и в 882 г. это войско начинает двигаться на юг к истокам Днепра, как главной транспортной торговой артерии. Армия Олега захватывает Смоленск (основан в 862 г.), где жили тоже пришедшие из северной Польши племена кривичей, а потом вниз по течению устанавливает контроль над Любечем, где жили северяне, которые в отличие от кривичей и ильменских словен были автохтонными (местными) славянами, происходившими от антов.

В том же 882 г. Олег захватывает власть в Киеве, выманив из города и убив местных князей Аскольда и Дира. Считается, что Олегу в этом помогла и часть местной языческой знати, которая как и все местное большинство была язычниками и не воспринимала христианскую веру Киевских князей. С убийством Аскольда пресекается династия Киевичей (482 - 882 гг.) и во главе Киевского государства становится династия Рюриковичей. С приходом варягов становится более употребляемым термин государства – Киевская Русь. Олег понимает, что захватив Киев, он начинает управлять страной, которая имела уже 400-летнюю традицию, и была известной во всей восточной и центральной Европе, в отличие от только строящегося Новгорода. Поэтому уже контролированные им земли ильменских словен (Новгород, Старая Ладога) и кривичей (Изборск, Смоленск) он присоединяет к Киевскому государству, основой которого было племя полян, которое было в союзе с северянами (восточнее и северо-восточнее Киева), древлянами (западнее и северо-западнее от Киева) и уличами (южнее от полян). За какое-то время Киев также устанавливает контроль над волынянами, дреговичами и белыми хорватами, которые были потомками склавин, бужанами и тиверцами – потомками антов, а также радимичами и вятичами, пришедшими из восточной Польши и полочанами, которые как и соседние кривичи пришли из северной Польши на земли балтов.

Новини Как Российская империя превращалась во врага всего украинского

Таким образом, Киевская Русь состояла из коренных славянских племен, как потомков антов (поляне, северяне, уличи, тиверцы, бужане) и склавин (древляне, волыняне, дреговичи, белые хорваты), а также славянских племен прибывших из территории Польши на земли балтов (кривичи, полочане, радимичи) и финно-угров (ильменские словены и вятичи). Коренные славяне, походившие от антов и склавин стали называть себя в этом государстве руссами, а славяне переселенцы вместе с большинством местных финно-угров и балтов – русскими, которые были политически в подчиненном положении и платили подати Киеву. С падением Киевского государства в 1240 г., в связи с навалой татаро-монголов, руссы стали обособленно развиваться от русских, найдя свое политическое развитие в Великом княжестве Литовском, а позже в Речи Посполитой. Русские же проживали сначала под жесткой опекой Золотой Орды, а потом централистские функции на себя взяло Московское княжество, став образующим новое государство центром. Продолжающейся связью между руссами и русскими оставалась православная церковь, да потомки княжеского рода Рюриковичей, которые правили в княжествах, где жили русские, особенно в новом политическом центре - Москве.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!