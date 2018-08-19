МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Борислав Береза
Борислав Береза
Всі статті автора

Киевские чиновники сильно раздражают кого-то там наверху

Читати новину російською

Знаете ли вы, что такое "Токийский противопаводковый коллектор"? Я об этом противопаводковом инженерном сооружении узнал благодаря Artem Polezhaka. Бедные токийцы из-за него лишены возможности в полной мере насладиться всеми прелестями затопления улиц. Но даже это сооружение требует ухода и обслуживания. А у нас, видимо, киевские чиновники думают, что если сильно надеяться на отсутствие дождя, то ливневку чистить не надо.

Новини
Коллапс в Киеве еще будет. Ждите и молчите

В общем нерадивые чиновники КМДА так раздражают кого-то там наверху, что он нажимает кнопку слива на бачке уже в третий раз за лето. И, да, в Токио ливневку чистят. Регулярно.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Місце
УкраїнаКиїв
Джерело
Джерело:Facebook Борислава Березы
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
16
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Малахов Егор
Малахов Егор
Разве этот и подобные вопросы на первом месте у наших, залупоголовых депутатов и министров?? --- Неа.....их преждевсего парит лишь личный бизнес ! А быть депутатом это возможность многие вещи решать под себя любимого....это безнаказанность и это огромные бабки воруемые у Украинских граждан.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги