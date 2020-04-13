Через свідоме ігнорування карантину братією контрольованої УПЦ МП Києво-Печерської лаври, головна православна святиня України перетворилася на справжній епіцентр епідемії коронавірусу в Києві. Наразі небезпечну хворобу виявлено у 63 священнослужителів лаври, один випадок став летальним. Про це, а також про те, що у лаврі ппопри заборону продовжують влаштовувати масові зібрання у храмах і збираються провести публічну Великодню літургію, OBOZREVATEL стало відомо із власних джерел.

Наразі, за нашими даними, коронавірус виявлено у 63 священнослужителів Києво-Печерської лаври. Ще близько 100 осіб - у тому числі, священники, семінаристи та монахи - наразі перебувають на самоізоляції.

З підозрою на COVID-19 11 квітня терміново був госпіталізований до Олександрівської лікарні намісник Києво-Печерської лаври, одіозний митрополит Павло (Лебідь).

У цій же лікарні проходить лікування від коронавірусної інфекції намісник Іонинського монастиря УПЦ МП Владика Іона Черепанов - один з небагатьох служителів цієї конфесії, які відкрито підтвердили про факт своєї хвороби, бо в УПЦ МП існує негласне розпорядження приховувати факти захворювання задля недопущення дискредитації церкви.

13 квітня стало відомо про першу смерть від коронавірусу у стінах православної святині. На 74-році життя помер насельник Києво-Печерської лаври, архімандрит Нектарій (Коваленко).

Попри пандемію коронавірусу у світі і стрімке поширення захворювання в Україні, в УПЦ МП не дотримуються вимог щодо недопущення масових зібрань людей у храмах. Більше того, наразі в УПЦ МП планують масштабні Великодні богослужіння у церквах, зокрема - проведення публічної Великодньої літургії у Києво-Печерській лаврі. Це може спровокувати масовий сплеск захворюваності і сотні, а може - й тисячі нових заражень та смертей, відповідальність за які ляже на Московський патріархат.

При цьому на численні випадки порушень карантинних обмежень з боку представників УПЦ МП практично не реагують органи Національної поліції. Поліцейські, у компетенції яких – забезпечення дотримання норм карантину – жодним чином не перешкоджають масовим зібранням у храмах. До сьогодні кількість протоколів, складених співробітниками Нацполіції відносно священнослужителів УПЦ МП за порушення карантину, можна перерахувати на пальцях.

Разом з тим, священники УПЦ МП, які часто ігнорують карантин, щоденно контактують із сотнями вірян, значна частина яких входить до груп особливого ризику через поважний вік та слабке здоров’я – і не тільки наражають на небезпеку своїх парафіян, але й сприяють поширенню смертельного коронавірусу у той час, коли держава іде на величезні втрати, намагаючись його зупинити.