Киев 30 лет назад. Перемены июля 1990-го

Вспомнилось, как в начале июля 1990-го директор школы ушел в отпуск, и будучи его замом мне пришлось его заменять на встрече первого секретаря райкома партии Киева с руководителями сферы образования района на итоговом совещании за результатами 1990-го учебного года. Я тогда уже не первый год работал замдиректора столичной средней школы в центре города.

После определения очередных задач для просвещенцев партийный руководитель обратила внимание, что пятая колонна, которая хочет добиться независимости Украины и тем самим развалить "горячо нами любимый СССР", активизировала свои действия. Поэтому, по ее словам, всем нужно быть повнимательней в своей повседневной работе и в случае проявления сепаратизма (тогда "сепарами" считались другие люди), давать решительный отпор. Большинство присутствующих в зале внутри себя кивнуло головой, но у меня как бы на автомате выскочило вслух: "Идея независимой Украины все-таки реальна". Удивленная первый секретарь центрального райкома, до этого возглавлявшая агитацию и пропаганду Киевского горкома, да еще и в качестве секретаря ГК, тоже на автомате громко ответила: "Сама Украина без СССР не проживет, тут и думать не надо". Меня же опять дернуло за язык: "Думаю, что проживет".

В зале повисла мертвая тишина. Было слышно, как летит муха. Все, кто сидел рядом со мной, как бы отодвинулись, хотя физически каждое кресло имело подлокотники и незаметно выпрыгнуть просто невозможно. Первый секретарь стала сверлить меня взглядом, но я довольно спокойно смотрел ей в ответ, не отводя глаз. Пауза затянулась, и тогда районный партийный лидер проявила мудрость и сказала: "Спасибо товарищи, совещание окончено". Все молча стали покидать свои места. Спинным мозгом почувствовал, что меня взяли на заметку. Но почему я был спокоен? Да потому, что в стране шли большие перемены. Еще в марте того же 1990 года в Конституции СССР была упразднена злополучная шестая статья "о руководящей и направляющей роли КПСС", а районный партийный лидер не понимала, что ситуация коренным образом уже меняется. В ее трактовке, закон, конечно, для всех, но партноменклатура живет по-своему. Она и партийное руководство не чувствовали перемен в обществе, предпочитая по-старому "рулить" страной на всех уровнях, хотя конституционно уже тех прав не было.

Меньше, чем через две недели Верховна Рада Украины приняла Декларацию о государственном суверенитете, а еще через неделю я был возле Киевского горсовета, когда был официально поднят наш национальный сине-желтый флаг. В сентябре 1990 г. мы с директором решили, что в школе с русским языком обучения историю будем преподавать ученикам на украинском языке. Пригласили из религиозных общин преподавателя, который объяснял для детей на их понятийном языке смысл Библии. "Бдительные" родители жаловались на нас в тот же центральный райком партии, но партийные и комсомольские лидеры меньше стали обращать внимания на идеологию, а больше на зарабатывание денег. Тогда создавался золотой запас партии. Комсомольцы занимались открытием видеозалов для массового просмотра западных фильмов, создавали массово молодежные кооперативы, где зарабатывалась неучтенная наличка. КПСС начала крутить бизнес-схемы куда посерьёзнее. Так создавался новый класс зажиточных людей – будущих миллионеров, хотя большинство населения продолжало жить на зарплату в семь долларов в месяц. СССР продолжал катиться к своему историческому краху…