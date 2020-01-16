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16 січня • оновлено в 14:22
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"Кіборги вистояли – не витримав бетон". В Україні вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту

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16 січня в Україні – День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Цих воїнів за їхню стійкість, хоробрість і непохитність самі терористи прозвали "українськими кіборгами" і боялися як вогню.

Для того, щоб захопити ДАП, російським військам довелося днями обстрілювати його, зруйнувати обидва термінали і обвалити диспетчерську вежу. Як українські герої завоювали титул сталевих воїнів-кіборгів – у матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Диспетчерська вежа ДАП

Диспетчерська вежа ДАП

Кіборги – хто це?

"Кіборги" – це загальне поняття, так називають всіх, хто тримав оборону в Донецькому аеропорту. В різний час у боях за ДАП брали участь бійці більш ніж двадцяти підрозділів ЗСУ та добровольчих з'єднань.

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"Вони вистояли, не вистояв бетон": Порошенко нагадав про подвиг кіборгів

Серед "кіборгів" були: 3-й окремий полк ССО, 72-га ОМБр, бійці Добровольчого Українського Корпусу та добровольчого батальйону "ОУН", підрозділи 81-ї десантно-штурмової, 95-ї та 79-ї аеромобільних бригад і 74-го розвідувального батальйону, частини третього батальйону 80-ї повітряно-штурмової бригади.

"Кіборги" ДАПу

"Кіборги" ДАПу

Бої за Донецький аеропорт

Оборона ДАП українськими силами розпочалася 26 травня 2014 року, коли українські спецпризначенці відмовилися здати російським військам аеропорт без бою. Бої за ДАП тривали 242 дні – до 22 січня 2015 року.

Намагаючись захопити аеропорт, противник використовував танки та артилерію, обстрілював територію з мінометів, кидав своїх бійців на штурм цілими хвилями. Взяти ДАП намагався навіть хвалений спецназ російської армії. Незважаючи на численну перевагу ворожих сил, українські захисники відбивали одну атаку за іншою. В результаті один із терористів заявив, що в донецькому аеропорту закріпилися "не люди – це кіборги". Фраза була підхоплена українськими ЗМІ, після чого захисників ДАП називали тільки "кіборгами".

Оборона аеропорту завершилася тільки після повного руйнування старого і нового терміналів ДАП. Так, 13 січня 2015 року впала диспетчерська вишка – саме тоді з'явився девіз "Кіборги витримали – не витримав бетон". А 20 січня терористи підірвали новий термінал аеропорту.

Всього за час оборони ДАП загинув 101 український військовослужбовець, ще дев'ять – зникли безвісти. Поранення різної важкості отримали 440 бійців.

Кіборги ДАП: День пам'яті

Щороку, 16 січня, за ініціативою захисників Донецького аеропорту, в Україні відзначається День пам'яті кіборгів. Також пам'ять героїв боїв за ДАП вшановують 20 січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Маріуполі розстріляли вбивцю "кіборгів", терориста "ДНР", якого раніше суд відпустив під домашній арешт.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ігор Нікітін
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
АТО Ветерани війни на Донбасі киборгі
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Приходько Егор
Приходько Егор
киборги это кто? кто сидя в аэропорту стрелял по мирным жителям донбасса? это те рабы, которых туда завозили через окружение на убой? это те кто пришел с целью убивать мирных людей? те кто обманом проводил ротацию, вывозя иностранных военных из аэропорта и заменяя молодыми украинскими военными, которых потом похоронили. нет в этом чести и гордости. один позор.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
почему сыновья Турчинова и Порошенко не киборги? сейчас отцы гордились бы ими...
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Отстояли аэропорт? Или как всегда, мощно и героически сдали, а Донецкие подло отобрали.
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