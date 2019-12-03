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4 грудня • оновлено в 01:44
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Відомого "кіборга" і Героя України вирішили "злити" з ЗСУ: розгорівся скандал

14.7т
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Відомого в Україні командира танкового батальйону, "кіборга", удостоєного звання Герой України, Євгена "Адама" Межевікіна, вирішили з надуманої причини звільнити зі Збройних сил.

Про це він сам написав у Facebook, показавши результати оцінювання, яке провів командир його військової частини (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Займаній посаді не відповідає. Рекомендується розглянути на рівнозначну посаду", – сказано в документі.

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Героя України Межевікіна задумали звільнити з ЗСУ

Героя України Межевікіна задумали звільнити з ЗСУ

Цензор.НЕТ

Межевікіну поставили оцінки "3" з найважливіших дисциплін. Крім того, його безпосередній начальник вказав, що танкіст нібито не зміг опанувати обов'язки на своїй посаді через лікарняні.

"Із питань військової дисципліни зарекомендував себе посередньо", – резюмував полковник.

"Тепер мене потрібно за атестацією прибирати з посади. Начальник, якому місце на лаві підсудних, оцінює підлеглих!" – обурився Межевікін.

Танкіст нібито не пройшов атестацію

Танкіст нібито не пройшов атестацію

Facebook Євгена Межевікіна

Героя України Межевікіна задумали звільнити з ЗСУ

Героя України Межевікіна задумали звільнити з ЗСУ

Преступности.НЕТ

Героя України Межевікіна задумали звільнити з ЗСУ

Героя України Межевікіна задумали звільнити з ЗСУ

Вікіпедія

Його підтримав волонтер Роман Сініцин.

"Хто не в курсі, "Адам" Герой України. Один із кращих танкістів. Скільки він російських танків, бронетехніки і живої сили зі своїм екіпажем спалив, ніхто точно не знає. Багато. Дуже. Зараз Женю технічно зливають із ЗСУ. Рівень теоретичних знань і практичних навичок на трієчку? Цікаво скільки танків спалили перевіряючі і як у них із цим рівнем", – написав він. У коментарях розділили думку Сініцина.

У мережі також показали начальника управління підготовки – заступника командувача військ ОК "Північ" полковника Сергія Літвінова, який і видав скандальний документ.

Відомого "кіборга" і Героя України вирішили "злити" з ЗСУ
Відомого "кіборга" і Героя України вирішили "злити" з ЗСУ
Відомого "кіборга" і Героя України вирішили "злити" з ЗСУ
Відомого "кіборга" і Героя України вирішили "злити" з ЗСУ
Відомого "кіборга" і Героя України вирішили "злити" з ЗСУ
Відомого "кіборга" і Героя України вирішили "злити" з ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Збройних силах спалахнув скандал через директиву Генштабу та Міноборони про майбутні масові скорочення і звільнення.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Коментарі
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Зябкін Володимир
Зябкін Володимир
Судя по комментариям, такие новости- как бальзам на душу (хотя откуда она у них-продана дьяволу) расейским упыркам. Вон как все всполошились! Могу вас еще обрадовать: с таким президентом, как сейчас в Украине, вы похожим новостям, увы, будете еще не раз радоваться.
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Трахнуть этого хероя во все щели!
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Ишевский Константин, -себя в рот скалкой трахни...уёпище...)))
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Вишневский Дмитрий
Вишневский Дмитрий
“...Сколько он русских танков, бронетехники и живой силы со своим экипажем сжег, никто точно не знает»..Никто ничего вообще толком не знает )) правосэк упоротый
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Вишневский Дмитрий
Вишневский Дмитрий
Litvinenko Nik, вот селюк. Свои бугорки поковыряй - под адэссой, днипром, харьковым...
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Вишневский Дмитрий, -езжай под растов...там много "бугорков"...№...с отходами..."ихтамнетов"...
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