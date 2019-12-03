Відомого "кіборга" і Героя України вирішили "злити" з ЗСУ: розгорівся скандал

Відомого в Україні командира танкового батальйону, "кіборга", удостоєного звання Герой України, Євгена "Адама" Межевікіна, вирішили з надуманої причини звільнити зі Збройних сил.

Про це він сам написав у Facebook, показавши результати оцінювання, яке провів командир його військової частини (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Займаній посаді не відповідає. Рекомендується розглянути на рівнозначну посаду", – сказано в документі.

Героя України Межевікіна задумали звільнити з ЗСУ Цензор.НЕТ

Межевікіну поставили оцінки "3" з найважливіших дисциплін. Крім того, його безпосередній начальник вказав, що танкіст нібито не зміг опанувати обов'язки на своїй посаді через лікарняні.

"Із питань військової дисципліни зарекомендував себе посередньо", – резюмував полковник.

"Тепер мене потрібно за атестацією прибирати з посади. Начальник, якому місце на лаві підсудних, оцінює підлеглих!" – обурився Межевікін.

Танкіст нібито не пройшов атестацію Facebook Євгена Межевікіна

Героя України Межевікіна задумали звільнити з ЗСУ Преступности.НЕТ

Героя України Межевікіна задумали звільнити з ЗСУ Вікіпедія

Його підтримав волонтер Роман Сініцин.

"Хто не в курсі, "Адам" – Герой України. Один із кращих танкістів. Скільки він російських танків, бронетехніки і живої сили зі своїм екіпажем спалив, ніхто точно не знає. Багато. Дуже. Зараз Женю технічно зливають із ЗСУ. Рівень теоретичних знань і практичних навичок на трієчку? Цікаво скільки танків спалили перевіряючі і як у них із цим рівнем", – написав він. У коментарях розділили думку Сініцина.

У мережі також показали начальника управління підготовки – заступника командувача військ ОК "Північ" полковника Сергія Літвінова, який і видав скандальний документ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Збройних силах спалахнув скандал через директиву Генштабу та Міноборони про майбутні масові скорочення і звільнення.

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