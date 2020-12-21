"Кіборг" ДАП із патрульної поліції поділився спогадами про бойовий шлях на Донбасі

Поліцейський Микола Русецький (Молот) з роти тактико-оперативного реагування, спецпідрозділу патрульної поліції в Миколаївській області, поділився з українцями спогадами про свою участь у війні на Донбасі.

В інтерв'ю для програми "Поліцейська хвиля" телеканалу "Еспресо" він розповів про бої за донецький аеропорт, в яких брав участь, і про те, що пережив під час тих подій. На фронт Русецький пішов разом зі своїм старшим братом Євгеном (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Микола Русецький вступив до лав патрульної поліції. Скриншот відео

"Це був березень 2014-го року, коли іще ніяких боїв не було. Після Майдану почалася мобілізація, і нам із братом прийшла повістка. Ми приїхали до військкомату, там був збір, приїхало приблизно осіб 30-40 і нам сказали: "Завтра зранку прибувайте". Ми з братом приїхали. З військкомату нас направили до 79-ї бригади. Я був дуже задоволений, бо в мене там багато було друзів на той час. Я потрапив на посаду помічника кулеметника, а брат – помічник гранатометника", – згадує Герой.

За словами Русецького, його направили для виконання бойових завдань під селище Лиман (колишній Червоний Лиман). Саме там він зазнав серйозного поранення і провів у шпиталі півтора місяця.

Микола Русецький воював на Донбасі у складі 79-ї бригади ЗСУ. Скриншот відео

"Ми почали звільняти Червоний Лиман – це передмістя Слов'янська. І саме в перший бій, який приймала 79-ка, наш батальйон, наша рота, я отримав осколкове наскрізне поранення. Мені просто не пощастило. Був обстріл, ми їхали по дорозі до Червоного Лиману, один обстріл, другий, наші розвідники підірвалися на фугасі, і ми далі не пішли, зробили кільце, зайняли оборону, я відстрілювався, я навіть не зрозумів, що трапилося, мене просто відкинуло в бік, був шок, але не болючий. Дякуючи Богові, нічого важливого там не зачепило", – розповів захисник України.

Згодом йому довелося пройти запеклі бої за донецький аеропорт. Найтрагічнішим для Русецького там стала втрата побратимів. Адже в перший день зіткнень із терористами ними було підбито два українських БТРи, в яких загинуло 9 наших воїнів.

Микола Русецький був одним із "кіборгів", які утримували ДАП. Скриншот відео

"Коли заїхали на летовище, почалися обстріли, наші з броні навіть не зістрибували, ми зрозуміли, що потрапили до донецького аеропорту. А перед цим ми з хлопцями сиділи в БТРі, дивилися новини, коментарі ворога, як вони оцінювали обстановку і прочитали, як називають їх, – "кіборгами", тому що вони ніяк не могли туди зайти, їх (росіян. – Ред.) завжди вибивали", – відтворює у пам'яті страшні події захисник.

Після багатьох кривавих боїв через низку особистих причин Русецький був змушений зробити непростий для себе крок та закінчити службу у лавах Збройних сил України. Втім, у грудні 2017 року він продовжив захищати спокій українців у лавах патрульної поліції та робить це й дотепер.

Однак "кіборгом" чоловік досі себе не вважає. На його думку, так можна називати лише тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України, а не ті, хто просто воював за ДАП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медик-волонтер Микола Половий поділився зворушливою історією про зустріч на вокзалі з воїном, якому дивом вдалося вижити після надважкого поранення на Донбасі. Чоловік щиро подякував незнайомому побратиму за те, що такі як він, зберегли йому життя.