"Кіборг" ДАП із патрульної поліції поділився спогадами про бойовий шлях на Донбасі

Поліцейський Микола Русецький (Молот) з роти тактико-оперативного реагування, спецпідрозділу патрульної поліції в Миколаївській області, поділився з українцями спогадами про свою участь у війні на Донбасі.

В інтерв'ю для програми "Поліцейська хвиля" телеканалу "Еспресо" він розповів про бої за донецький аеропорт, в яких брав участь, і про те, що пережив під час тих подій. На фронт Русецький пішов разом зі своїм старшим братом Євгеном (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це був березень 2014-го року, коли іще ніяких боїв не було. Після Майдану почалася мобілізація, і нам із братом прийшла повістка. Ми приїхали до військкомату, там був збір, приїхало приблизно осіб 30-40 і нам сказали: "Завтра зранку прибувайте". Ми з братом приїхали. З військкомату нас направили до 79-ї бригади. Я був дуже задоволений, бо в мене там багато було друзів на той час. Я потрапив на посаду помічника кулеметника, а брат – помічник гранатометника", – згадує Герой.

За словами Русецького, його направили для виконання бойових завдань під селище Лиман (колишній Червоний Лиман). Саме там він зазнав серйозного поранення і провів у шпиталі півтора місяця.

"Ми почали звільняти Червоний Лиман – це передмістя Слов'янська. І саме в перший бій, який приймала 79-ка, наш батальйон, наша рота, я отримав осколкове наскрізне поранення. Мені просто не пощастило. Був обстріл, ми їхали по дорозі до Червоного Лиману, один обстріл, другий, наші розвідники підірвалися на фугасі, і ми далі не пішли, зробили кільце, зайняли оборону, я відстрілювався, я навіть не зрозумів, що трапилося, мене просто відкинуло в бік, був шок, але не болючий. Дякуючи Богові, нічого важливого там не зачепило", – розповів захисник України.

Згодом йому довелося пройти запеклі бої за донецький аеропорт. Найтрагічнішим для Русецького там стала втрата побратимів. Адже в перший день зіткнень із терористами ними було підбито два українських БТРи, в яких загинуло 9 наших воїнів.

"Коли заїхали на летовище, почалися обстріли, наші з броні навіть не зістрибували, ми зрозуміли, що потрапили до донецького аеропорту. А перед цим ми з хлопцями сиділи в БТРі, дивилися новини, коментарі ворога, як вони оцінювали обстановку і прочитали, як називають їх, – "кіборгами", тому що вони ніяк не могли туди зайти, їх (росіян. – Ред.) завжди вибивали", – відтворює у пам'яті страшні події захисник.

Після багатьох кривавих боїв через низку особистих причин Русецький був змушений зробити непростий для себе крок та закінчити службу у лавах Збройних сил України. Втім, у грудні 2017 року він продовжив захищати спокій українців у лавах патрульної поліції та робить це й дотепер.

Однак "кіборгом" чоловік досі себе не вважає. На його думку, так можна називати лише тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України, а не ті, хто просто воював за ДАП.

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